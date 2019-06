Waarom je niet per se 10.000 stappen per dag hoeft te zetten

10.000 stappen per dag: vooral voor mensen met een kantoorbaan kan het soms best een klus zijn om dit aantal te halen. Maar is het wel echt nodig om zo veel stappen per dag te zetten voor een gezonde levensstijl?

Volgens verschillende onderzoeken valt dat – gelukkig – reuze mee.

Eerste stappentellers

Er zijn zelfs vermoedens dat het getal van 10.000 uit de lucht is gegrepen. Onderzoekers denken dat dit getal van een Japans bedrijf komt. Zij verkochten in 1965 als eerste stappentellers, met de naam: de 10.000-stappen-meter. Het Japanse tekentje van 10.000 zou op een poppetje lijken dat loopt, vandaar dat ze met dit getal zijn gekomen voor bij hun stappentellers.

Genoeg beweging

Diezelfde onderzoekers deden recent onderzoek bij oudere vrouwen uit Amerika. Daaruit bleek dat bij gemiddeld 4.400 stappen de dames de meeste gezondheidsvoordelen ondervonden. 10.000 stappen was voor deze vrouwen te veel, en deed hen zelfs meer kwaad dan goed. Ook voor mensen met blessures of een aandoening zijn 10.000 stappen vaak te veel en onnodig.

Beweeg!

Wél is het voor een gezonde levensstijl natuurlijk heel belangrijk om dagelijks genoeg beweging te krijgen, maar volgens de onderzoekers hoeft dat zeker niet per se door 10.000 stappen te zetten. Voel je dus niet ontmoedigd als je op je Fitbit ziet dat je nog maar 4.000 stappen hebt gezet. Fietsen, zwemmen, dansen, steppen of een andere activiteiten waarbij je veel beweegt, volstaat gelukkig ook gewoon als beweging.

Bron: Santé. Beeld: iStock