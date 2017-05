Veel mensen zijn net zoals ik verslaafd aan suiker. Dagelijks eet ik chocola. Ik houd van taart, in het weekend een croissantje met jam en ga zo maar door. Wat zou er gebeuren als ik daar ineens helemaal mee stop? Gaat mijn lichaam dan protesteren?

Als ik sommige websites moet geloven, moet je lichaam wennen aan de ‘nieuwe en verbeterde situatie’. Na 10 dagen moeten de ontwenningsverschijnselen weg zijn. Ik ben benieuwd…

Die heerlijke reep

De eerste dag gaat me prima af tot ik ’s avonds op de bank zit met een kop thee. Hét moment waarop ik altijd chocola eet. Mijn gedachten gaan continu naar die heerlijke reep die in de kast ligt. En die ik heel erg níet zit te eten. Heb ik de tweede avond nou een beetje hoofdpijn als ik op de bank zit of verbeeld ik het me maar?

Zelfs in thee

Als tussendoortje neem ik vaak fruit of een boterham met kaas. Ik kook sowieso zo veel mogelijk zonder pakjes en zakjes, want daarin zitten veel suikers. Dus eet ik bijvoorbeeld aardappelen, groente, vlees en zelfgemaakte tomatensoep. Collega’s waarschuwen me dat er zelfs in theezakjes suiker zit. Daar had ik geen idee van. ‘Gelukkig’ drink ik veel thee van verse gember.

Oma heeft taart

Hoe zeer suiker en zoet gebak in onze cultuur ‘gebakken’ zitten, merk ik als ik bij mijn oma op de koffie ga. Oma heeft altijd taart bij de koffie. Zelf heb ik ook standaard koekjes in huis voor onverwacht bezoek. En als ik weet dat iemand komt, bak of haal ik iets lekkers. Ik bedank mijn oma vriendelijk voor de taart (en leg uit dat ik middenin deze challenge zit) en eet wat havermout. Heel ongebruikelijk, en dat vindt mijn oma ook.

Volhouden

Toch ben ik blij dat ik volhoud, want ik merk écht verandering. Wat precies, dat vertel ik in de video.

