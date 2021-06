Irene: “Ik at 10 dagen geen suiker en dit was het resultaat”

Vandaag willen we… uitwaaien! Schelpen zoeken. Kwallen bestuderen. Of lekker struinen door de duinen, met af en toe een klimmetje en een weids uitzicht toe. Daarom verzamelden we 5 fijne wandelroutes langs de kust.

De kuiten voel je wel na een stevige wandeling door de duinen. Gelukkig word je beloond met een verfrissend zeebriesje. Of neem een verkoelende duik in het water. En wie geen genoeg krijgt van het strand, blijft er gewoon slapen!

Rondje Zwanenwater vanuit Callantsoog

Afstand 13 km

Hier vind je de wandelroute Rondje Zwanenwater>

Boswachterspad Noordzeewandeling Schoorlse duinen

Afstand 10 km

Geurende dennenbossen, paarse heidevelden en hoe dichter bij het strand, hoe zilter de zeelucht. Aan het begin van de wandeling ligt het hoogste duin van Nederland. Het is even klauteren naar de vijftig meter hoge top, maar daarna is er het weidse uitzicht over bos, heide en polder. In iets meer dan een uur loop je door het dichte bos en het open duingebied ichting het strand. Drink een koude ijsthee bij strandtent Paal 29 en laad de beenspieren weer op; er volgen nog vijf kilometers over onverharde paden en zacht zand. Als de schemering valt, hoor je op de terugweg de nachtzwaluw ratelend vliegen.

Hier vind je de wandeling Boswachterspad Noordzeewandeling Schoorlse duinen>

Wielewalen bij Lauwersoog

Afstand 11 km

Loop eerst langs de Waddenzee en de haven van Lauwersoog, waar garnalenvissers aanmeren. Daarna gaat de wandelroute Nationaal Park Lauwersmeer in. Na de komst van de Afsluitdijk in 1933 veranderde de natuur hier drastisch. Van een plek waar de zee vrij spel had naar een gebied waar zeldzame moeras- en rietvogels broeden. Hier hoor je het exotische gezang van de wielewaal en kun je de imposante zeearend spotten, die met gespreide vleugels een spanwijdte kan bereiken van maar liefst 240 centimeter! Leuk voor kinderen: maak een stop bij Het Booze Wijf. Dat is niet alleen een restaurant met terras, maar ook een speeltuin met glijbanen, schommels, watertoestellen, graafmachines en een enorm springkussen.

Hier vind je de wandeling Wielewalen bij Lauwersoog>

Duinwandeling Zoutelande

Afstand 10 km

Bij Groot Valkenisse liggen de duintoppen ruim 46 meter boven NAP. Dat betekent: zweetdruppeltjes op het voorhoofd tijdens de klimpartij in de zon, maar ook een prachtig uitzicht over Walcheren en de monding van de Westerschelde. Nergens anders in Nederland komen de schepen zo dicht langs de kust als hier. Uitpuffen kan op een bankje aan het water. Of neem een verkoelende duik. Maar eerst is er nog de familiebadplaats Zoutelande met de Catharinakerk uit de 13e eeuw. Ook kom je langs bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en het Bunkermuseum. Vergeet niet om mosselen te eten, bij paviljoen De Branding bijvoorbeeld.

Hier vind je de wandeling Duinwandeling Zoutelande>



Hondenwandelroute van Noordwijk naar Katwijk

Afstand 9 km

Honden mogen onderweg loslopen en lekker ravotten op het strand. Leuk: bij bijna alle strandpaviljoens staan de drinkbakken al klaar. Ook zonder hond is dit een heerlijk rondje om te wandelen, langs de zee en door natuurgebied de Coepelduynen. Dit gebied is een klassiek voorbeeld van een zeedorpenlandschap met open en gesloten grasland. Dat komt doordat de duinen hier van oudsher werden gebruikt als aardappelveld, als weide voor vee en om visnetten te drogen. Nu zijn de duinen populair bij broedvogels als de wulp, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en de steeds zeldzamer wordende tapuit. Shop nog een rondje door winkelhart Zeezijde in Katwijk voor je over de Koningin Astrid Boulevard terug naar Noordwijk wandelt.

Hier vind je de wandeling Hondenwandelroute van Noordwijk naar Katwijk>

Tekst: Yasmine Esser

Fotografie: Sanne Tulp (opneingsbeeld), Shutterstock, ANP, Imageselect, Toine Cornelissen/Coepelduynen, NAMO, Getty Images, Nationale Beeldbank. Styling: Ilona Jongepier

