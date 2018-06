Dít zijn de 10 gelukkigste momenten van de dag

Er zijn een paar dingen die je dag kunnen maken of breken. Uit onderzoek is gebleken dat dit de 10 gelukkigste momenten van de dag zijn. Wat een prachtlijstje!

Hoogte- en dieptepunten

Voor dit onderzoek hebben de wetenschappers in opdracht van British Cherries tweeduizend werknemers ondervraagd. Ze hebben met name gekeken naar de hoogte- en dieptepunten van een gemiddelde werkdag.

Vrolijk

Werknemers worden het meest gelukkig van heerlijk wakker worden na een lange nacht goede slaap. Daar kunnen we ons wel in vinden. Benieuwd naar de rest van het lijstje? Ga er maar eens lekker voor zitten, want hier worden we dus écht vrolijk van:

Wakker worden na een nacht goed te hebben geslapen Het eten van een heerlijke avondmaaltijd Het moment waarop je ’s avonds voor de tv ploft Als je leidinggevende je een compliment geeft Na een werkdag het kantoor uitlopen Een compliment ontvangen van een klant Een knuffel krijgen van je kind Genieten van een lekkere avondsnack Het moment waarop je je kantoorkleding uittrekt Als je je schoenen uittrekt om ze die dag niet meer aan te doen

Bron: Independent. Beeld: iStock