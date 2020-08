Deze 10 minuten work-out kun je gewoon ín het zwembad doen

Wil je ook op vakantie een beetje fit blijven? Dan is deze kleine work-out van 10 minuten echt iets voor jou. Dus hup, snel het koele zwembad in.

In het water bewegen heeft met die hitte eigenlijk alleen maar voordelen: je krijgt het er niet zo warm van, je hebt geen last van zweet, het is beter voor je gewrichten én het is net zo effectief. Ideaal dus!

Benen onder water

De oefening verbetert je conditie én je traint je benen en buikspieren. Lang ben je er niet mee bezig, want hij duurt slechts 10 minuten, dus dat is zo gepiept!

Zwem eerst een paar rondjes of baantjes voordat je aan de work-out begint, want het is belangrijk dat je lekker bent opgewarmd. Ga dan naar de zijkant van het zwembad en hou de rand vast. Ga helemaal gestrekt liggen met je buik naar beneden. De bedoeling is dat je nu in een rustig en snel tempo met je benen gaat trappelen. Zorg ervoor dat je benen en voeten onder water blijven en je dus niet te veel spettert. Hoe meer water je spettert, des te makkelijker de oefening wordt en des te meer overlast je veroorzaakt in het zwembad.