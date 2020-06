10 signalen die erop wijzen dat je relatie niet goed zit

Iedere relatie kent hoogte- en dieptepunten en daar tussenin fases waarin alles rustig voortkabbelt. Dat hoort er allemaal bij, maar wat als je al een tijd wordt geplaagd door het gevoel dat het niet meer goed tussen zit jou en je geliefde?

Vaak herken je achteraf pas de signalen die erop wijzen dat de liefde al een tijdje bekoeld is. Om te ontdekken hoe jullie in de wedstrijd staan, kun je een paar dingen doen.

Ten eerste is het belangrijk eerlijk te zijn. Tegenover de ander, maar ook tegenover jezelf. Toegeven dat iets niet goed zit, is immers knap lastig. Daarna is het belangrijk daarover te praten met je partner. Uit het niets je spullen pakken, is niet fair. Spreek twijfels uit, zodat de ander weet wat er speelt. Misschien kun je er zo samen uitkomen en misschien blijkt dat, in het verdrietigste scenario, niet het geval.

Omdat niets altijd alleen maar slecht of alleen maar goed is, kan het helpen om op de volgende signalen te letten. Komen die je bekend voor? Wellicht wordt het dan tijd voor een goed gesprek.

1. Stiltes voelen altijd ongemakkelijk

Het lijkt zo’n triviaal ding, maar je opgelaten voelen als er een stilte tussen jullie valt is geen goed teken. Dit betekent dat je niet op je gemak bent door alleen maar te zijn. Vraag jezelf af of je je op je gemak voelt bij de ander als je altijd het gevoel hebt de stiltes vol te kletsen.

2. Je hebt altijd het gevoel dat je ruimte nodig hebt

Logisch dat je af en toe een moment voor jezelf nodig hebt. Zeker wanneer je allebei veel thuis bent. Bovendien ben je veel meer dan alleen partner-van en is het gezond om dingen enkel voor jezelf te doen. Maar als je iedere avond op de bank stilletjes wenst dat je alleen was, gaat er iets mis.

3. Zijn of haar mening zit je dwars

Soms hoor je de ander dingen verkondigen waarvan je teen omhoog krullen. Na een tijdje laat je het gaan, of vergeet je te reageren. Daardoor mis je misschien het besef dat jullie normen en waarden sterk van elkaar verschillen. En dan ben je misschien niet bij de juiste persoon…

4. Jullie behoeftes zijn tegenstrijdig

Soms zit iets je meer dwars dan je aan jezelf toegeeft. Misschien heb je behoefte om gedurende de dag een teken van leven te krijgen in de vorm van een appje, maar heeft je partner een hekel aan appen. Misschien wil je graag over gevoelens praten, maar beschouwt je lief dat als een teken van zwakte. Dat zijn geen kleine dingen waar je makkelijk overheen stapt.

5. Je voelt je niet gerespecteerd

In iedere relatie is respect het belangrijkste element. In een gezonde relatie zijn beide partijen gelijkwaardig. Disrespect is een teken dat je partner je niet als gelijke beschouwt.

6. Je droomt vaak van een ander leven

Je ziet jezelf op allerlei plekken in de wereld, maar niet op de plek waar je nu bent. En in die dromen komt je partner eigenlijk nooit voor. Als je alleen een ‘nu’ ziet, maar niet nadenkt over een toekomst met je geliefde, is het goed jezelf een spiegel voor te houden.

7. Je voelt je geïsoleerd van de rest van je leven

Of je partner je nou actief afschermt tegen de buitenwereld of jij nou eenmaal alle energie focust op je partner: beiden zijn geen goed teken. Een aanmoedigende partner vindt het juist leuk als je eigen hobby’s en vrienden koestert. In een gezonde relatie leid je allebei een eigen leven waarin je zin hebt elkaar aan het einde van de dag weer te zien.

8. Je voelt je gevangen

Als je diep van binnen weet je dat je niet bij de juiste persoon bent, maar je om welke reden dan ook gevangen voelt, is het tijd een ontsnappingsplan te maken. In een relatie zou je je namelijk nooit zo moeten voelen. Bovendien is in zo’n relatie blijven hangen voor beide partijen oneerlijk.

9. Je vindt altijd een reden niet naar huis te gaan

Iedere avond spreek je af met vrienden of familie – maar thuis ben je zelden. Je zegt ‘ja’ op iedere uitnodiging en neemt nooit je geliefde mee. Dat kan een teken zijn dat je niet gelukkig bent binnen de relatie.

10. Je ziet een leven met de ander niet voor je

Als je lang genoeg met iemand samen bent, heb je wel een idee van waar jullie naartoe gaan. Je voelt of het de potentie van ‘voor altijd’ heeft. Geeft die gedachte meteen een beklemmend gevoel? Geen goed teken. Je kunt lang volhouden wel te ‘zien hoe het loopt’, maar als je nooit nadenkt over de toekomst samen, gaan er toch wat alarmbellen af.

Zit je vast in een relatie? Libelle’s Marleen weet een fijn boek dat kan helpen.

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock