Dit zijn de 10 meest effectieve sporten om af te vallen

It’s the most wonderful time of the year. Nou ja. Niet echt voor je lijn, zeg maar.

Ook iets teveel van december genoten en wil je in 2018 echt afrekenen met die overtollige kilo’s? Gaat zeker lukken met één van deze sporten.

Eerst is het wel even belangrijk om te vermelden dat alleen sporten niet per se helpt om blijvend gewicht te verliezen. Was het maar zo’n feest.

Andere factoren

Het is uiteraard ook belangrijk om gezond te eten, maar er zijn zo ontzettend veel andere factoren die van invloed zijn in de race tegen de kilo’s.

Wie bijvoorbeeld andere gezondheidsklachten heeft (zoals een trage schildklier), weinig slaapt en vaak gestresst is, valt vaak lastiger af dan iemand die daar minder of geen last van heeft.

Maar vooruit, wie van zichzelf weet dat zij meer moet bewegen, vindt het misschien lastig te bedenken welke sporten in dat geval het beste gaan helpen bij het afvallen. En daar komen wij om de hoek kijken. Daar gaan we:

Bootcamp

De afwisseling en de hoeveelheid intervaltrainingen die je doet tijdens een bootcamp zorgen ervoor dat je de stofwisseling een flinke boost krijgt. Beetje angstig om deel te nemen aan zo’n heftige bootcamp? Laat je instructeur weten dat je dit voor het eerst doet. Een goede leraar zorgt er dan voor dat je in het begin niet teveel van je lichaam vereist. Boksen

Een vaak gemaakte beginnersfout is denken dat je met boksen alleen je armen gebruikt, terwijl de eigenlijke kracht eigenlijk uit de core van je lichaam komt. Boksen is daarom een geweldige training om af te vallen. Intervaltraining

De eigenlijke winnaar in dit lijstje. Dankzij intervaltraining verhoog én verlaag je je hartslag regelmatig, waardoor je veel calorieën verbrandt en je metabolisme een boost geeft. Een goed voorbeeld van intervaltraining is bijvoorbeeld spinning. Hardlopen

Loop je weleens hard en val je niet af? Dat komt omdat het ‘gewone’ joggen niet voldoende genoeg is om af te vallen. Probeer tijdens je rondje je spieren uit te dagen door bijvoorbeeld een heuvel op te rennen. Gewichttraining

Het is bewezen dat trainen met gewichtjes je stofwisseling versnelt, wat natuurlijk goed nieuws is voor wie af wil vallen. Probeer ongeveer 3 keer per week te sporten met gewichtjes om gewicht te verliezen. Je kan uiteraard ook flesjes water of ingeblikte groente gebruiken om mee te oefenen. Crossfit

Er is een goede reden dat crossfit zo populair is geworden de laatste jaren: er is veel afwisseling en je valt er goed van af, maar er is wel één belangrijke voorwaarde: je moet je eigen grenzen goed kennen en er niet overheen gaan. Zorg dus voor een goede coach die je kan helpen de oefeningen juist uit te voeren. Yoga

Oké, deze heeft wat uitleg nodig. Yoga alleen is niet echt een geweldige manier om af te vallen. Maar door minstens één keer in de week yoga te doen, word je leniger en sterker én het is ook nog eens goed voor je mentale gezondheid, waardoor het straks makkelijker wordt jezelf naar bijvoorbeeld bootcamp te slepen. Tabata

Ta-wattes? Tabata is perfect geschikt voor iedereen die weinig tijd heeft. Je doet steeds 20 seconden een oefening superintensief en neemt dan 10 seconden rust. Dat herhaal je 4 keer. Easy as pie. Voorbeelden van oefeningen zijn squats, jump ropes en squat jumps. Zwemmen

Ja, dat wist je natuurlijk al. Geen sport waarmee je zoveel spieren traint als baantjes trekken in het zwembad. Probeer wel flink door te zwemmen, in plaats van recreatief baantjes te trekken. Touwtjespringen

Goedkoop, makkelijk en overal uit te voeren. Warm eerst 3 minuten op zoals kinderen touwtjespringen: met een tussensprongetje. Doe daarna 100 sprongen zonder tussensprong op een rustig tempo en doe er vervolgens nog een keer 100 in een versneld tempo. Doe er dan 50 rustig, dan weer 50 snel. Dan 25 en 25, en dan 10 en 10. Nog niet klaar? Bouw dan weer op naar 100.

Zet ‘m op!

