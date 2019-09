Het is vandaag Wereld Eczeemdag. 2,5% van de Nederlandse bevolking heeft last van deze vervelende huidaandoening. Eczeem staat daarmee op plek 4 in de top 10 van chronische aandoeningen in Nederland. Bij kinderen is het zelfs de meest voorkomende chronische aandoening. Daarom geven we je vandaag 10 tips om met eczeem om te gaan.

1. Smeren, smeren, smeren

Hoe droger je huid is, hoe meer je huid vatbaar is voor eczeem. Smeer je huid daarom regelmatig in met een hypoallergene crème.

2. Stress

Als je niet lekker in je vel zit, kan je eczeem erger worden. Het kan daarom geen kwaad om de stressfactoren in je leven aan te pakken. Zorg voor voldoende ontspanning.

3. Knip je nagels

Eczeem jeukt ontzettend. Dat maakt het lastig om niet te krabben. ’s Nachts kan je jezelf open krabben in je slaap. Om de schade te beperken, kun je je nagels het best kort knippen.

4. Douche niet te lang

Warm douchen droogt de huid uit en maakt de klachten erger. Douche daarom niet te vaak, niet te lang en niet te heet.

5. Vochtige lucht

Ben je bang dat de lucht in huis te droog is? Dan kan je een luchtbevochtiger aanschaffen. Dit zorgt ervoor dat je huid minder snel uitdroogt. Ook is het slim om regelmatig de kamers in je huis te laten luchten door de ramen open te zetten.

6. Gebruik geen zeep

Ook zeep werkt uitdrogend. Gebruik daarom geen zeep op je eczeem, maar gebruik een zeepvrije douchegel.

7. Sporten

Spoel je altijd af na het sporten. Neem het liefst een koude douche. Zo spoel je al het zweet van je af en kan het opdrogende zweet je huid niet irriteren.

8. Zon

Lekker in de zon liggen, kan een positief effect hebben op je eczeem. Op zonvakantie gaan, is daarom altijd een goed idee. Smeer je natuurlijk wel goed in, want je huid mag natuurlijk niet verbranden.

9. Kleding

Draag luchtige kleding, zodat je huid kan ademen. Een wollen trui kan je huid bijvoorbeeld behoorlijk irriteren. Je kunt het beste voor 100% katoen kiezen.

10. Wasmiddel

Ook als je een agressief wasmiddel gebruikt, kan je huid geïrriteerd raken. Koop daarom een anti-allergie wasmiddel. Wasverzachter kan je het beste helemaal niet gebruiken.

Twijfel je nog of je huiduitslag daadwerkelijk eczeem is? Dr. Rutger vertelt je hoe je eczeem kunt herkennen.

Bron: Huidfonds, Fabmama. Beeld: iStock