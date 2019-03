100-jarigen vertellen hun geheim om zo oud te worden

Goede genen helpen ook altijd goed mee, maar wist je dat oud worden voor tweederde aan je levensstijl ligt? Een paar 100-jarigen vertellen wat hun geheim is.

Voeding

Oud worden? Eet dan vooral groenten, bonen en noten. In de zogeheten blauwe zones, gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld het oudst worden, eten mensen ook veel verschillende groenten en bonen. Zo is ook het geheim van Leslie Brown, 114 jaar, het eten van een zoete aardappel. Elke dag. Ook tonen verschillende onderzoeken dat het eten van noten je levensduur kan verlengen met 1,5 tot 2,5 jaar. Volgens de 110-jarige Erna Zahn is het ook belangrijk om nooit je ontbijt over te slaan.

Houd je gezondheid in de gaten

Je gezondheid is natuurlijk superbelangrijk. Bezoek daarom ook eens de dokter zonder dat je ergens last van hebt, maar gewoon voor een check. Probeer de relatie met je dokter ook goed te houden, je moet immers eerlijk over je problemen kunnen praten. En deze is misschien voor de hand liggend, maar rook niet. Mensen die roken leven gemiddeld 10 jaar minder dan mensen die dat niet doen.

Beweeg

De 100-jarige Tao Prochon-Lynch geeft nog steeds yogales en de 111-jarige Downing Kay doet nog steeds elke week aan zumba. Regelmatig bewegen en je lichaam stretchen bevordert namelijk de mobiliteit en verkleint zo de kans op valpartijen als je wat ouder wordt.

Sta positief in het leven

Onderzoekers die onderzoek deden naar de persoonlijkheidskenmerken van mensen tussen de 95 en 107 ontdekten dat de meesten van hen positief in het leven staan en een groot gevoel voor humor hadden. Betty White, met haar 97 jaar net geen 100, denkt ook dat ze haar leeftijd mede te danken heeft doordat ze altijd focust op het positieve en niet het negatieve.

Onderneem dingen

Het is natuurlijk prima om lekker thuis te zijn, maar vergeet ook op latere leeftijd niet om dingen te ondernemen. Dus spreek af met vrienden zie, ga ergens koffie drinken of maak een lekkere boswandeling. Ook geven verschillende ouderen aan dat het belangrijk is om te geven, en niet alleen te nemen. Uit onderzoek blijkt trouwens ook dat mensen die regelmatig hun vrienden of familie zien, minder snel gezondheidsproblemen hadden. Win-win!

Leef stressvrij

We weten allemaal hoe slecht stress is voor ons lichaam, maar leven zonder stress is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is dit wel het beste advies dat ouderen kunnen geven. Zij geven aan geleerd te hebben zich niet te druk te maken over dingen waar ze geen invloed op hebben. Jessie Gallan, die 109 jaar is geworden, had een wel heel bijzondere manier om zo min mogelijk stress te hebben: ze ontweek mannen. ”Ze brengen meer problemen dan dat ze waard zijn.”

Bron: Tiphero. Beeld: iStock