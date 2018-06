Hoe deze vrouw bijna 100 kilo afviel in maar 8 maanden

Holly woog maar liefst 208 kilo toen ze besefte dat het roer compleet om moest. Ze voegde de daad bij het woord en wist bijna 100 kilo af te vallen.

Holly Smith uit het Australische Adelaide was naar eigen zeggen altijd al te zwaar, maar het besef dat ze haar leven drastisch moest veranderen kwam toen ze over een speeltje van haar enige kind viel. Ze brak daarbij haar stuitbeentje. “Als ik een normaal gewicht had gehad, zou het geen groot probleem zijn geweest”, vertelt ze. Maar omdat ze zo zwaar was, braken haar botten letterlijk door haar gewicht.

Alle diëten die Holly tot nu toe had geprobeerd hadden wel effect, maar slechts kortstondig. Daarom besloot de Australische om zich te laten opereren: ze kreeg een gastric sleeve, waardoor het voor haar onmogelijk werd om nog teveel te eten.

Wegen op een speciale weegschaal

De stap om zich te laten opereren, was groot voor Holly. Ze was namelijk zó zwaar, dat ze wist dat ze niet op een normale weegschaal gewogen kon worden. “De weegschaal bij de huisarts bleef maar een foutmelding geven. Toen moest ik naar het ziekenhuis toe, om op een speciale weegschaal te staan voor mensen die zwaarder zijn dan tweehonderd kilo.”

De eerste twee maanden vóór de operatie moest Holly op een strikt dieet waarbij ze alleen shakes mocht drinken. Alleen daardoor viel ze al twintig kilo af. Na haar operatie “leek het alsof de kilo’s wegsmolten”, vertelt ze. Momenteel is Holly ruim 94 kilo afgevallen. Dat worden er nog meer, want binnenkort gaat ze wéér onder het mes. Dit keer om het overtollige vel weg te laten halen.

Knappe prestatie

Holly zegt dan wel luchtig dat de kilo’s weg leken te smelten, maar daarmee doet ze zichzelf tekort. Ze eet alleen nog maar gezonde voeding en laat koolhydraten zoveel mogelijk achterwege. Daarnaast heeft ze een personal trainer ingeschakeld en sport ze daarom ondertussen vier tot zes keer per week, al bijna een jaar lang. Doe dat maar eens na.

Kijk eens hoe ze straalt op deze foto van afgelopen week:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Ook wij hebben een personal trainer, namelijk Carlos Lens. Hier vertelt hij waarom je niet teveel op de weegschaal moet focussen bij het afvallen:

Toe aan een nieuwe sportoutfit? Dit zijn de leukste items op een rij:

Bron: DailyMail. Beeld: Facebook, iStock.