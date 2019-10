Dit zijn de 12 banen waar je het ongelukkigst van wordt

Had jij vanochtend wéér geen zin om naar je werk te gaan? Je bent niet de enige. Helaas zijn er veel mensen die ongelukkig worden van hun baan. De universiteit van Chicago heeft onderzocht in welke beroepen dit het meest voorkomt.

Dakdekker Ober Fabrieksmedewerker Barman Inpakker Vrachtafhandelaar Winkelmedewerker Kassière Cateringmedewerker Expediteur Slager en slachter Meubelverkoper

De 12 banen waar je het gelukkigst van wordt

En nu wil je natuurlijk ook weten welk beroep je dan moet uitoefenen om wél heel gelukkig te worden. Komt ‘ie:

Pastoor Fysiotherapeut Brandweerman Onderwijsmedewerker Kunstenaar Leraar Schrijver Psycholoog Leraar voor kinderen met leerproblemen Operationeel ingenieur Supervisor op kantoor Verkoper van financiële diensten

De geluksfactor

Voor dit onderzoek werden 27.000 mensen in verschillende beroepsgroepen ondervraagd. 47% van deze mensen gaf aan tevreden te zijn met hun werk. Een derde gaf zelfs aan erg gelukkig te worden van zijn of haar beroep. Onderzoeker Tom W. Smith legt uit wat nu die geluksfactor is bij een baan: “De banen die de meeste voldoening geven zijn vaak een roeping. Het gaat om creatieve beroepen of vakgebieden waarin je mensen helpt, lesgeeft of beschermt.”

