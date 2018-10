13 herkenbare momenten voor de kappers onder ons

Kapper zijn is als een meisjesdroom die uitgekomen is. Je bent dagelijks in de weer met de meest prachtige coupes, hebt waarschijnlijk een paar héle leuke collega’s om je heen en je kunt gezellig de hele dag babbelen met je klanten.

Maar toch zitten er ook wel een paar nadelen aan het kapper-zijn. Want die babbeltjes met de klanten kunnen soms wat stroef verlopen, iedereen verwacht dat jij altijd maar een perfect kapsel hebt (maar nee, ook jij hebt bad hair days) en wanneer er een moeder met een huilend kindje de salon binnenstapt, zou je maar wat graag achter je kappersstoel willen duiken.

En ook dit komt jou vast heel bekend voor:

1. Je handen bevatten al behoorlijk wat brandwonden

Want ja, wanneer je continu een stijl- of krultang in handen hebt gaat er nog weleens iets mis.

2. Soms wil iemand van 8KR naar 7NA

Dan breekt bij jou het zweet wel een beetje los.

3. Of wanneer iemand van 4B naar 10NA wil

In één behandeling…

4. Je ziet duidelijk het verschil wanneer iemand zélf aan de slag is gegaan met een pakje haarverf

Die vlekken en gekke lijnen verraden het toch echt wel. En vaak blijft de kant dan ook nog volhouden dat het écht door de kapper gedaan is. Jij weet wel beter.

5. Of, wanneer jij dan hun haren verft, ze continu in paniek zijn dat het er te lang inzit

Nadat de klant het wel honderd keer heeft nagevraagd maak je toch nog één keer duidelijk dat je gewoon een timer hebt gezet.

6. En soms valt de kleur dan tóch ineens anders uit

De klant kijkt bezorgd en jij kan wel door de grond zakken.

7. Soms raak je per ongeluk met je kruis de elleboog van je klant aan

Ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk.

8. ’s Avonds zitten er nog steeds overal haren op je kleding

En nee, die zijn niet van jou.

9. “Dit kapsel wil ik, maar dan nét even anders”, aldus de klant die een plaatje van een popster voorhoudt

Je weet: deze klant gaat nooit helemaal tevreden zijn.

10. Soms begint een klant te praten op het moment dat jij de föhn aanzet

Dus dan knik je maar gewoon in de hoop dat de klant geen vraag stelde.

11. Al je vriendinnen denken dat jij wel even hun puntjes wil knippen

Een vervelende kwestie, want onbetaald aan het werk gaan – buiten je werkuren? Daar heb je niet veel zin in. Maar je kunt ook lastig nee zeggen.

12. Soms vergeet je dat je nog haarknippen aan je kleding hebt hangen

Om daar pas nadat je de hele stad bent door gebanjerd achter te komen.

13. “Doe maar wat jij denkt dat mooi is”, om vervolgens op de helft tóch allemaal instructies te krijgen

Niet je favoriete klant.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock