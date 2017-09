15 dingen die ongestelde vrouwen weleens gedaan hebben (maar niet vertellen)

Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd: ongesteld zijn. Wij stelden een lijstje op met dingen die iedere ongestelde vrouw weleens heeft gedaan of meegemaakt (onbewust of niet).

Een tampon of maandverband in je mouw verstoppen op weg naar de wc. Een bloedpropje op een stuk wc-papier bestuderen. Een tampon goed bekijken na hem verwijderd te hebben. Schaamhaar dat blijft plakken aan de plakrand van maandverband (au). Meerdere maandverbandjes/maandverband én een tampon gebruiken om er zeker van te zijn dat je de nacht lekvrij doorkomt. Meerdere keren de wc doorspoelen omdat één keer niet genoeg is. Iemand vragen of je bent doorgelekt. En als er niemand in de buurt is wanhopig proberen dit zelf te checken. Een tampon of maandverbandje iets langer dragen dan eigenlijk de bedoeling is. In huilen uitbarsten om iets totaal onzinnigs – door de hormonen. In een rollercoaster van alle mogelijke menselijke emoties belanden – en dat allemaal op dezelfde dag. In paniek raken nadat je een tampon ingedaan hebt omdat je bang bent dat er al eentje inzat. Iedere stoel dubbelchecken om zeker te weten dat je niet bent doorgelekt. Soms een jasje, trui of handdoek nonchalant over een stoel draperen om te voorkomen dat je doorlekt op de stoel. Alleen maar zwarte broeken en lekker zittende truien dragen wanneer je ongesteld bent.

En, herkenbaar?

Pssst: doorgelekt in je bikinibroekje? In bovenstaande video zie je hoe je hem het beste kunt wassen.

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock