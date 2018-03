Als je deze 15 vragen over je relatie met 'ja' kunt beantwoorden, blijven jullie voor altijd samen

Liefde maakt blind, luidt het gezegde. Iedere relatie is anders en dat is meer dan oké. Maar volgens een wetenschapper zou je aan de hand van vijftien vragen al kunnen weten of je huidige partner een blijvertje is.

Gary W. Lewandowski is een relatiewetenschapper, die ontzettend vaak de vraag ‘hoe weet ik of ik in een goede relatie zit?’ krijgt.

De juiste vragen

“Het is een prangende vraag voor veel mensen, die ze niet makkelijk zelf kunnen beantwoorden”, verklaart de wetenschapper. “Als ze het proberen te beantwoorden, weten ze niet altijd de juiste vragen te stellen en focussen ze zich wellicht op het verkeerde.” Daarom kwam hij met deze lijst, waar een stukje instinct maar ook een stukje wetenschap bij komt kijken.

Beter mens

Als je eerlijk ‘ja’ kunt antwoorden op de volgende vragen, zijn jullie volgens Lewandowski voor elkaar gemaakt:

Word jij een beter mens door je partner, en hij/zij ook door jou? Kunnen jullie je gevoelens aan elkaar uiten en altijd op elkaar rekenen, en ben je nooit bang dat een van de twee er een punt achter wil zetten? Accepteren jullie elkaar zoals jullie zijn en proberen jullie elkaar niet te veranderen? Blijven jullie respectvol met elkaar praten, zelfs als jullie knallende ruzie hebben? Maken jij en je partner sámen keuzes en hebben jullie evenveel zeggenschap in de relatie? Is je partner je beste vriend(in) en andersom? Denken jij en je partner meer in ‘wij’ en ‘ons’, dan ‘jij’ en ‘ik’? Vertrouwen jullie elkaar je wachtwoorden van social media en pincodes toe? Hebben jij en je partner een positieve mening over elkaar, zonder elkaar overdreven geweldig te vinden? Denken jullie meest hechte vrienden dat jullie relatie standhoudt? Vindt er in jullie relatie geen vreemdgaan, jaloezie en controlerend gedrag plaats? Delen jullie dezelfde waarden als het aankomt op politiek, het huwelijk, een kinderwens en opvoeding? Zijn jullie bereid om je eigen wensen en doelen voor elkaar op te geven? Zijn jullie allebei emotioneel gezien stabiel? Voldoen jullie aan elkaars seksuele verlangens?

Is jouw antwoord ‘nee’ op een van de vragen? Dan is de kans relatief groot dat je relatie met deze partner op de klippen loopt, meent Lewandowski. Het goede nieuws: “In een slechte relatie blijven, is het ergste wat je jezelf aan kunt doen. (…) Dingen leren over relaties vormt geen bedreiging als je in een goede relatie zit. Als je in een matige tot slechte relatie zit, biedt eruit komen je de kans om in een goede te komen.”

Ach, de wetenschap kan veel zeggen, maar je gevoel is misschien wel alles overschrijdend.

Bron: The Independent. Beeld: iStock

