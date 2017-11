Libelle Legt Uit: slaap je echt beter door een kopje warme melk?

Als je niet kunt slapen, moet je een kopje warme melk drinken. Dat helpt, wordt wel gezegd. Maar is dat ook echt zo? Val je daardoor sneller in slaap? Libelle zocht het voor je uit.



Er zit volgens slaapexpert Johan Verbraecken van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen in melk inderdaad een stofje waardoor je makkelijker in slaap komt. Het aminozuur tryptofaan dat in melk zit, zorgt er namelijk voor dat je lichaam melatonine aanmaakt. En van melatonine dut je sneller in. Maar om hier echt iets van te merken, moet je al gauw 2 liter drinken. Dat is bij de meesten onder ons niet het geval.

Temperatuursverandering

Je zou dus kunnen zeggen dat het drinken van een kopje warme melk je niet echt helpt met het slapen. Al geeft slaapexpert Johan wel aan dat het drinken van een warm drankje geen slecht idee is. De warm doet namelijk iets met ons lichaam. “De poriën van onze handpalmen worden hierdoor opgezet, wat de slaap bevordert. Het gaat hierbij niet over een grote temperatuursverandering, maar wel een biologisch signaal waardoor ons lichaam zich klaarmaakt voor de nacht”, legt Johan uit.

Rituelen

Dat niet alleen, ook kan het drinken van een warm drankje een ritueel zijn. Blijkbaar staan rituelen erom bekend dat ze de slaap kunnen bevorderen. Dus een kopje warme melk doet misschien geen wonderen, maar het zal je slaap in ieder geval niet verminderen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock