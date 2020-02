Volgens deze expert is 2 liter water per dag drinken echt niet nodig

Je hebt het vast wel eens vaker gehoord: je moet 2 liter water per dag drinken. Het zou gezond zijn en zorgen voor een stralende huid. Hoogleraar Stuart Galloway ziet er het nut niet van in.

Stuart Galloway, hoogleraar aan de universiteit van Stirling, vertelt tegen The Guardian dat zoveel water drinken lang niet altijd nodig is.

Drinken als je dorst hebt, tenzij…

“Als mens hebben we een homeostatisch systeem”, legt hij uit. “Hierdoor hebben we dorst als we water nodig hebben. Drinken naar behoefte is voor de meeste mensen prima. Dit geldt zelfs voor sporters.” Er is één groep die zich volgens Galloway het best wel kunnen houden aan de 2 liter water-norm: ouderen. “Naarmate we ouder worden, kan ons dorstgevoel waziger worden en dan kan er uitdroging optreden.” Maar 2 liter water drinken voor een stralende huid en tegen wallen? Dat heeft ook dan geen zin volgens hem.

Watervergiftiging

Ontgiften met water bestaat dan ook niet volgens Galloway. “Je nieren kunnen heel goed uitzoeken welke gifstoffen je moet bewaren en welke niet.” Daarnaast kan te veel water drinken gevaarlijk zijn. Als je meer drinkt dan je kunt plassen, kun je watervergiftiging krijgen. Dit houdt in dat je te veel water in je lichaam en te weinig natrium in je bloed hebt. De balans tussen water en zout in je lichaam raakt hierdoor verstoord. Je bloed raakt vervolgens verdund, wat kan leiden tot een lage bloedruk. Hierdoor kun je een opgeblazen gevoel krijgen, misselijk worden, overgeven en last hebben van hoofdpijn. In het ergste geval kun je er aan overlijden. Maar dan heb je het wel heel, heel bont gemaakt met water drinken.

Bier, koffie en frisdrank

Amerikaanse studies beweren dat we 8 glazen water per dag moeten drinken, maar volgens de Harvard Medical School volstaan 4 tot 6 drankjes per dag voor volwassenen. Daar valt niet alleen water onder, maar ook koffie, thee en frisdrank. Galloway sluit zich hierbij aan: uit zijn onderzoek bleek dat een liter bier niet minder hydraterend was dan een liter water. Hoewel we nu niet massaal aan het bier en frisdrank moeten gaan, is het goed om te weten dat zowel koffie, als thee en bier ook meetellen als vochtinname.

Dorstgevoel vermijden

Tot slot vertelt Galloway waar we beter op kunnen letten. Volgens hem vermijden veel mensen hun dorstgevoel omdat ze bijvoorbeeld niet naar de wc willen. “We doen net alsof we vrachtwagenchauffeurs zijn die lange afstanden rijden. Als je voldoende drinkt, moet je 5 tot 7 keer per dag naar de wc.”

