Wat hebben Sylvie Meis, Angela Groothuizen en Fatima Moreira de Melo met elkaar gemeen? Behalve dat het allemaal prachtige vrouwen zijn, zijn ze alle drie 1.60 meter lang of kleiner. Dat zou je niet meteen denken als je ze op de foto ziet, toch? Met deze handige kledingtips voor kleine vrouwen kleden zij (en straks ook jij) zich langer.

Die slimme stylingtrucs kijk je gemakkelijk bij de kleinere, bekende vrouwen af. Libelle zet er acht voor je op een rij.

Je hoeft niet altijd een hak van een centimeter of acht te dragen om lengte te creëren. Met de volgende kledingtips voor kleine vrouwen zie je er optisch langer uit.

1. Nadruk op je taille

Die slanke taille van jou mag gezien worden. Door je lichaam op de juiste plekken te accentueren, lijk je langer.

2. Top in je broek

Nog zo’n handig stylingtrucje: stop je top, trui of blouse in je broek. Helemaal in combinatie met een broek die hoog aansluit snoep je er zo gemakkelijk een paar centimeters lengte bij.

3. Pantalon die hoog in de taille sluit

Lage broeken zitten vaak niet lekker en snijden ongemakkelijk in je heupen. Een goede reden om een broek of pantalon uit te kiezen die wat hoger in de taille sluit, dus. Bijkomend voordeel? Je benen zien er zo vijf centimeter langer uit.

4. Subtiele flared broek

Pas op met broeken die heel wijd zijn. Vrouwen met een klein frame verdwijnen hier een beetje in. Ga liever voor een broek die hoog aansluit en aan de onderkant subtiel uitloopt. Hiermee creëer je meteen dat mooie zandlopereffect.

5. Ton sur ton

Geen zin om na te denken welke kleuren je wel en niet met elkaar kan combineren? Ga dan voor de chique look en draag je outfit in één kleur. Denk bijvoorbeeld aan een compleet zwarte, crèmekleurige of bruine outfit. Waar contrasterende kleuren niet veel doen voor je lengte, is ton sur ton ideaal om langer te lijken.

6. Rok op de knie (of net erboven)

Die benen van jou komen het mooist uit in een rok die op je knie valt, of net daarboven. Lange rokken laten je al snel kleiner lijken dan je bent.

7. Lange jurken mét split

Als je dol bent op lange jurken hoef je niet bang te zijn dat je verdwijnt in de hoeveelheid stof. Met een split aan de zijkant doorbreek je dat.

8. Lengtemaat 28 of 30

Vergeet de standaard broekmaten. Ga liever voor een merk dat jeans maakt in lengtemaat 28 of 30. Sommige merken verkopen zelfs lengtemaat 26. En als je het aandurft: een broek die mooi op de enkel valt laat je wederom optisch langer lijken.

Heb jij aan het eind van je been ook altijd een stuk broekspijp over? Een bekend verschijnsel onder kleine vrouwen. Een kleermaker heb je in ieder geval niet meer nodig, want op de volgende manier kort je de broek zelf in.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock