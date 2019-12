Vanaf 2037 meer baby's van ouders die elkaar online ontmoeten dan offline

Volgens onderzoekers is het over een ruime 27 jaar zover: vanaf dan zullen er meer baby’s worden geboren van mensen die elkaar online hebben ontmoet, dan van mensen die elkaar in het echte leven ontmoet hebben.

Dit is onderzocht door de Imperial college business school.

Stijging

Volgens dit nieuwe Britse onderzoek zullen de baby’s die in het volgende decennium geboren worden nog voor 40 % van ouders zijn die elkaar via een datingsite of -app kennen. Vanaf 2037 zal dit gestegen zijn tot meer dan 50 %.