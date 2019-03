3 erogene zones om vanavond nog te ontdekken

Dat tepels, nek, oren, ballen, penis en de clitoris gevoelige plekjes zijn en om die reden maar wat graag gestreeld of gelikt worden, weten we allemaal. Maar voor wie eens een paar andere erogene zones wil aanstippen, hebben we een mooi lijstje voor vanavond.

Als je zones die niet zo vaak aangeraakt worden stimuleert, kan dat er volgens seksuologe Megan Stubbs voor zorgen dat je éxtra opgewonden raakt. Dat komt omdat die plekken dan ineens ontzettend gevoelig zijn. Welke plekken dat precies zijn, scheelt per persoon. Iedereen is immers anders. Stubbs’ advies is dan ook om vooral een tour te maken langs het lijf van je partner en zo al zijn of haar erogene zones te ontdekken.

Advertentie

Geef deze 3 plekken onderweg sowieso wat extra aandacht:

1. De pols

Omdat de huid aan de binnenkant van je pols dun is, is het het ideale plekje om te zoenen of zachtjes met je vingers overheen te kriebelen. Teken figuren, letters of ondeugende woorden.

2. Het hoofd

Klinkt misschien niet meteen opwindend, maar toch is het hoofd een erogene zone die je niet mag overslaan. Denk maar eens aan je laatste hoofdmassage bij de kapper. De perfecte manier om te ontspannen na een drukke dag, toch? Maak het extra spannend en spring voor een total body massage samen onder de douche.

3. De romp

Je huid is niet alleen het grootste orgaan dat je hebt, het is ook véél seksueler dan je misschien zou denken. Streel langzaam over de onderbuik van je partner, de zijkant van de taille of de rug en bouw de spanning op door het strelen af te wisselen met kusjes. Blijf elkaar ondertussen aankijken.

Nog iets spannends nodig voor in de slaapkamer?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock