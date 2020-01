Deze 3 factoren bepalen voor een groot deel of je succesvol afvalt

Een dieet starten en volgen is één ding, maar het even volhouden is een tweede. Bij veel mensen die afvallen vliegen de kilo’s er na verloop van tijd tóch weer aan. Hoe zorg je er nu voor dat dit jou niet overkomt?

Als we onderzoekers van de California Polytechnic University moeten geloven, is het eigenlijk heel simpel: of iemand wel of niet succesvol afvalt, zou namelijk vooral te maken hebben met drie factoren.

Veel afvallers

Uit een analyse van 29 studies in 2018 blijkt dat binnen 2 jaar de helft van de verloren kilo’s er bij de meeste mensen weer aan zit. In vijf jaar ligt dit percentage zelfs op 80 procent. Maar wat zou dan het geheim zijn van die overige 20 procent die het wél volhoudt?

3 factoren

Onderzoekers van de California Polytechnic State University keken hiervoor naar 5.000 mensen die succesvol waren afgevallen en minstens drie jaar op gewicht wisten te blijven. Ze onderzochten 54 verschillende gedragskenmerken om te bepalen welke het meeste invloed hadden op hun succes. Vooral de volgende drie kenmerken bleken erg belangrijk te zijn:

1. Maak verstandige voedingskeuzes

Mensen die na jaren nog op hetzelfde gewicht waren, bleken voor zichzelf een gezond eetpatroon te hebben bedacht en hielden zich hier ook aan. Ze wisten precies wat voor voedsel ze binnenkregen.

2. Monitor je calorie-inname en gewicht

Wat je eet is natuurlijk belangrijk, maar hoeveel je eet is nog veel belangrijker. Om ervoor te zorgen dat je niet meer eet dan je lichaam nodig heeft, is het belangrijk om je calorie-inname bij te houden, het aantal calorieën dat je verbrandt én je gewicht. En dit elke dag weer.

3. Blijf positief

Ook een positieve mindset bleek allesbepalend te zijn bij het volhouden van een dieet. Mensen die positief ingesteld waren wisten ook de moed erin te houden als het even tegen zat. Ze bleven optimistisch en konden zichzelf steeds weer opnieuw motiveren.

