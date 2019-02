3 manieren om je relatie (nog) sterker te maken

Of je nu gewoon iets fijns wil doen voor jullie relatie, of omdat er misschien wel twijfels zijn: een poging om je relatie te versterken kan nooit kwaad.

Zeker niet in een maand als februari. Met het druilerige weer buiten staat Valentijnsdag waarschijnlijk niet hoog op je lijstje van je favoriete feestdagen. En dat terwijl het zo’n liefdevolle dag kan worden.

Wil je deze maand aangrijpen om jullie relatie eens een steun in de rug te geven? Bij deze een aantal simpele manieren om jullie band te versterken.

1. Schrijf iets op papier

Wanneer heb je voor het laatst iets op een briefje gezet wat niet bestemt was voor huishoudelijke zaken? Mocht dat lang geleden zijn, dan is dit een uitgelezen kans om een persoonlijk berichtje voor je partner te schrijven. Dit kan gaan over grapjes die jullie altijd maken, een lief verhaaltje of simpelweg wat je zo leuk aan de ander vindt. Een kleine gebaar kan grootse impact hebben.

2. Wissel films uit

Terwijl je je partner beloofd hebt om zijn of haar favoriete film eens te bekijken, zit je toch iedere keer voor de televisie jóuw favoriete programma’s te kijken. Hoewel het verleidelijk is om je partners keuze nog een paar maanden (of jaren) uit te stellen, is het belangrijk dat je in februari een avond plant om hier tijd voor te maken. En andersom natuurlijk ook. Je leert elkaar hierdoor beter kennen en de ander zal je interesse waarderen.

3. Spit je ondergoed lade eens door

Waar je eerder in de relatie nog weleens verscheen in een mooi setje lingerie, ligt het tegenwoordig verfrommeld achterin je ondergoed lade. Maar waar wacht je nog op? Stop het in de wasmachine en verras je partner. Wedden dat er een grote glimlach gaat verschijnen?

