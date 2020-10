3 tips waarmee een gewone wandeling een heuse billen-workout wordt

Met een lekkere wandeling verbrand je de nodige calorieën en train je veel spieren. Maar wie écht ronde billen wil, moet een tandje bijzetten. Maar hoe? Nou, met deze drie tips. Daarmee maak je van een gewone wandeling een heuse billen workout.

En er komen geen squats aan te pas.

1. Omhoog!

De allerbeste tip is om gewoon rustig te wandelen, maar dan met een lichte helling. Hiermee train je je bilspieren optimaal. En ook je kuiten en bovenbenen worden er extra sterk van. Als je op een loopband wandelt, kun je met één druk op de knop het apparaat een beetje laten hellen. Wandel je buiten? Ga dan op zoek naar gebieden om je omgeving waar wat meer heuvels of steile bruggen zijn. Ook een ongerept stukje natuur is een goede optie als je wat meer met een helling wilt lopen. Je zult gauw merken dat de hobbelige ondergrond je wandeling een stuk zwaarder maakt.

2. Zijwaarts

Voor wie in een niet-zo-heuvelachtig gebied woont, is deze tip een uitkomst. Om van de wandeling een billen-workout te maken, kun je namelijk ook simpelweg opzij gaan lopen. Draai hiervoor een kwartslag en ga een beetje door je knieën. Zet vervolgens een stap opzij met je linkerbeen en sluit je rechtervoet weer naast je linkervoet. Doe zo’n 20 stappen op deze manier en doe het dan nog eens de andere kant op. Dit kun je iedere 10 minuten van je wandeling eens doen. Om deze oefening extra zwaar te maken, kun je gebruikmaken van een weerstandsband. Dit is een elastieken band die je om je bovenbenen kunt doen. Een stap zijwaarts zetten is dan extra zwaar en dus een intensievere workout.