Er bestaan 3 typen klagers (en 2 daarvan zijn heel goed bezig)

Zo nu en dan is er niets lekkerder dan een potje klagen. Omdat het regent, de trein te laat is, je leidinggevende je tot waanzin drijft of omdat de winter gewoon veel te lang duurt.

Maar vraag jezelf de volgende keer dat je losbarst in een klaagzang eerst af: wat is het doel? Wat probeer ik hiermee te bereiken?

Dat klinkt flauw, maar is wel nuttig. Met klagen is namelijk niets mis. Alleen: het verschil zit hem in hoé je klaagt. Daarom onderscheiden we 3 type klagers (en maar 2 daarvan zijn lekker bezig). Welk type klager ben jij?

1. De ventileerder

Je hebt een vervelende vergadering gehad en er zit je behoorlijk wat dwars. Dan is het goed om je hart te luchten voordat er een sneeuwbaleffect optreedt en je er stress van krijgt. Het is bewezen dat negatieve emoties onderdrukken niet goed is voor de gezondheid. Even ventileren is een manier van klagen waarmee je je gevoelens erkent, je irritaties naar aanleiding van een ervaring uitspreekt en vervolgens doorgaat. Dat is positief. En als dat ventileren nou ook nog eens feedback oplevert van collega’s of vrienden, is dat alleen maar mooi meegenomen.