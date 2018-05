Koppel stelt '30 dagen sex'-challenge op om hun seksleven nieuw leven in te blazen

Als je een lange tijd samen bent, kan het zo zijn dat de vonken er in de slaapkamer niet meer vanaf spatten. Je seksleven kan na een tijdje een beetje in het slop zitten, maar dit koppel beweert de oplossing te hebben: een ’30 dagen sex’-challenge. Zo maak je het volgens hen weer leuk tussen de lakens.

Het doel van deze challenge is dat je meer uit je comfortzone durft te deden je samen jullie seksleven een boost geven. Het koppel dat deze ’30 dagen sex’-challenge heeft verzonnen, heeft het plan op het online sociale platform Reddit gedeeld om zo ook andere te helpen.

Regels

Er zitten wel regels aan verbonden. Zo mag elke partner voor de start nog twee uitdagingen wijzigen of toevoegen (als beide partners hiermee instemmen). Ook heeft ieder twee VETO-dagen, waarin ze kunnen kiezen om gewoon sex te hebben om zo de activiteit van die dag te omzeilen. Verder kunnen vakanties, werktripjes en andere speciale dagen behandeld worden als “pauze”. Als er een dag wordt overslagen, wordt deze dag aan het einde toegevoegd. Maar de challenge duurt niet langer dan veertig dagen.

Het plan



Dag 1: Heb sex op een ander tijdstip dan voor het slapengaan. Verras elkaar tijdens de lunch, doe een keertje aan morning sex of duik het bed in als jullie allebei thuiskomen van het werk.

Dag 2: Blader een keer door een sexboek of kijk samen een Kama Sutra-video. Kies een paar nieuwe standjes uit die jullie die dag gaan uitproberen. Zorg ervoor dat je eerlijk bent tegenover je partner en geef aan wat je wel en niet wilt proberen. Maar maak het niet te ingewikkeld.

Dag 3: Heb vandaag niet één maar twee keer sex.

Dag 4: Lees samen een erotisch verhaal.

Dag 5: Ga lekker vrijen onder de douche. Maar pas wel op met het gebruik van zeep. Pak het liefst glijmiddel en/of douchegel op waterbasis.

Dag 6: Geef elkaar een volledige lichaamsmassage voor het starten van de sex.

Dag 7: Doe eens een quickie. Een vluggertje kun je doen waar en wanneer je maar wil. Probeer een keer ergens anders dan normaal plezier te hebben. Bijvoorbeeld tijdens het bereiden van het ontbijt in de keuken. Als je zin hebt kun je dit zelfs twee of meer keer op één dag doen.

Dag 8: Parkeer de auto ergens en ga een keer lekker rollebollen op de achterbank. Tip: doe het voorspel in de auto en rijdt daarna naar huis voor de sex.

Dag 9: Heb sex terwijl je op een bank of stoel zit.

Dag 10: Maak tijd voor een sensuele oliemassage voor de sex. Handdoeken of oude lakens worden daarbij zeer aangeraden.

Dag 11: Vandaag staat er alleen orale sex op het menu. Vertel elkaar wat wel en niet werkt en blijf doorgaan tot je allebei het hoogtepunt hebt bereikt. Je zou eventueel standje 69 uit kunnen proberen als jullie daar allebei mee instemmen.

Dag 12: Laat de vrouw een keer domineren en vertel je partner wat je precies wilt. Tip: gebruik een keer een zweepje of handboeien.

Dag 13: Zij brengt hem tot het hoogtepunt zonder geslachtsgemeenschap. Gebruik hiervoor alleen je handen, mond en lichaam.

Dag 14: Zoek in het huis een nieuwe plek waar je samen van bil kunt gaan. In de keuken, in bad, op de bank, op tafel of op de vloer. Kies maar uit!

Dag 15: Elke partner brengt zichzelf naar een orgasme terwijl je naar elkaar kijkt. Het zou het mooiste zijn als je tegelijkertijd het hoogtepunt bereikt natuurlijk. Watch and learn.

Dag 16: Ga nog een stapje verder en kies dit keer wat uitdagendere posities uit om te proberen.

Dag 17: Ga experimenteren met speeltjes en kijk wat werkt voor jullie.

Dag 18: Kijk samen porno. Kies een film of meerdere korte filmpjes van samen 30 minuten. Je mag tijdens het kijken uiteraard jezelf of elkaar aanraken.

Dag 19: Sex zonder geslachtsgemeenschap. Gebruik handen, lichaam, speelgoed, monden, wat jullie willen. Zorg ervoor dat je allebei jullie hoogtepunt bereiken.

Dag 20: Deel via de mail (geen zakelijke e-mail) of WhatsApp jullie fantasieën. Kies er samen een uit om na te spelen. Bonus: draag een leuk pakje.

Dag 21: Ga samen langs bij een seksshop. Jullie moeten allebei iets kopen wat je die avond gaat gebruiken. Dit kunnen seksspeeltjes zijn, maar ook seksspellen, video’s of boeken.

Dag 22: Dit keer draait het allemaal om de vrouw. Hij zorgt ervoor dat ze tot een orgasme komt zonder geslachtsgemeenschap.

Dag 23: Neem een pauze van de challenge en geniet van een avondje sex zoals jullie dat het liefste willen.

Dag 24: Kies samen een seksspelletje uit. Iets met dobbelstenen, een draaischijf of een app.

Dag 25: Doe een keertje rustig aan. Neem de tijd voor een romantisch avondje en zorg ervoor dat de vrijpartij minstens 45 minuten duurt. Maar zorg er óók voor dat het niet saai wordt.

Dag 26: Laat hem domineren. Jouw partner mag de leiding hebben en je moet doen wat hij zegt. Spreek van te voren af wat je écht niet wil. Je kunt een keer gebruik maken van een stuk touw of handboeien als jullie daar opgewonden van worden.

Dag 27: Ga heerlijk uiteten samen en windt elkaar op tijdens het diner. Een beetje voetjevrijen en raak elkaar down under zachtjes aan. Maak het niet te laat, want thuis willen jullie elkaar nog alle hoeken van de kamer laten zien.

Dag 28: Probeer een keer op één avond elkaar meerdere orgasmes te geven. Blijf elkaar aanraken en strelen na de eerste keer en probeer het na een tiental minuten gewoon nog een keer. Of blijf gewoon doorgaan.

Dag 29: Kop of munt wie vandaag de leiding heeft. Diegene mag kiezen wat er vandaag op het menu staat. Ga op zoek naar elkaars grenzen, maar geef wel op tijd aan als die grens is bereikt.

Dag 30: Blijf de hele nacht op en probeer zoveel mogelijk van de afgelopen activiteiten uit. Maar wel zolang het leuk blijft!

Dag 31: Doe lekker rustig aan vandaag en heb weer een keer “gewone” sex. Tenzij jullie wat hebben geleerd van de afgelopen maand…

Werkt het?

Seksuloog Wim Slabbinck vindt het idee van dit koppel erg goed. “Als je vaker vrijt, zal je ook meer zin krijgen in sex. Een lijst als die hierboven kan dus zeker effect hebben”, legt hij uit. “Alleen krijg ik er kriebels van dat het per se dertig dagen moeten zijn.” Hierdoor wordt het een verplichting en dat gaat op den duur tegenwerken. Bovendien kunnen de verlangens tussen partners erg verschillen. De een heeft gewoon net iets meer zin dan de ander.

Als je als koppel zo’n challenge aan wilt gaan, kun je het beste samen een plan opstellen. “Begin voorzichtig met de dingen die je wel ziet zitten. Het heeft geen zin om ver uit je comfortzone te treden.” Hij geeft dan ook als tip om wat leuke seksuele activiteiten op verschillende briefjes te schrijven en stop deze in een pot. “Als jullie beiden zin hebben in een experiment, kun je er eentje uit de pot pakken. Zo krijg je een verrassingseffect.”

