Wat een nachtmerrie: over 30 jaar is er misschien geen chocolade meer

Zo’n heerlijke reep chocolade met nootjes, room of misschien wel zeezout… dat kunnen we toch niet missen?!

Toch moeten we misschien over 30 jaar onze dierbare snack vaarwel zeggen. Onze lievelingsboom, de cacaoboom, heeft het zwaar te lijden gehad door de opwarming van de aarde en wordt met uitsterven bedreigd.

Uitdroging

Het grootste deel van de cacao wordt geproduceerd in Ivoorkust en Ghana, waar de weersomstandigheden niet ideaal zijn. Door de aanhoudende droogte zouden de plantages naar een kouder gebied verplaatst moeten worden, wat weer ten koste gaat van de wilde dieren die er leven.

Tien cacaobomen

Volgens een onderzoek van Destruction by Chocolate zouden we gemiddeld 286 chocoladerepen per jaar eten, waar maar liefst 10 cacaobomen voor nodig zijn. Het tekort aan cacao zou hierdoor de komende jaren al oplopen tot 100.000 ton. Waarschijnlijk gaat de prijs van zo’n reep flink omhoog de komende jaren, of is het nog heel moeilijk om een stukje choco te kunnen scoren. Eh… dat wordt fors inslaan in de supermarkt de volgende keer.

Bron: telegraaf.nl. Beeld: iStock