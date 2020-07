Dit gebeurt er met je lichaam als je elke dag 30 minuten wandelt

Dat haar Evert (59) anders was dan andere mannenwist Julia (79) wel. Maar dat hij na dertien jaar huwelijk een vrouw wilde worden, zag ze niet aankomen.

“Ik was een kast aan het schoonmaken toen ik een onbekend tasje vond, weggestopt in een hoek. Er zaten kleren in. Vuile was, dacht ik eerst, tot ik beter keek. Een beha, slipje en jurk – maar niet van mij. Van wie dan wel? Van mijn man Evert? Even later vroeg ik hem: ‘Dit is toch niet van jou hè?’ Helemaal overstuur bekende hij dat de kleren van hem waren. ‘Ik draag graag vrouwenkleren’, zei hij. ‘Ik durfde h