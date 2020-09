Doe deze 30 seconden-truc voor bedtijd om je relatie een oppepper te geven

Soms zit je relatie in een fase waarin jullie alleen nog de logistieke facetten van het leven bespreken. Wie doet de boodschappen, wie haalt de kinderen op, wie ruimt de vaatwasser leeg? Misschien betrap je jezelf er ook weleens op dat 95% van jullie gesprekken praktisch van aard zijn.

Natuurlijk gaat dat niet expres: die functionele gesprekken waarin amper ruimte is voor oogcontact en volzinnen sluipen er gewoon in. Heel gezellig is dat echter niet. En echt leuk voor je relatie trouwens ook niet. Maar zelfs als je niet weet waar je de tijd vandaan moet halen, is er een manier waarop je elkaar toch de aandacht geeft die jullie allebei verdienen.

30 seconden

Het is niet ingewikkelder dan 30 seconden voor bedtijd bewust de tijd te nemen. Op dat moment lepel je drie succesverhalen van de afgelopen week op. Dat kunnen dingen zijn die je een goed gevoel geven, maar ook bijvoorbeeld een compliment aan je partner. Bijvoorbeeld: 1. Zo fijn dat je alle was hebt weggewerkt en zélfs de sokken bij elkaar hebt gezocht. Dankjewel! 2. We hebben eindelijk samen een hele aflevering van een serie gekeken zonder in slaap te vallen. 3. [naam kind] heeft met een beetje support van ons eindelijk een bijbaan gevonden.