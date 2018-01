Werk je meer dan 39 uur per week? Dan hebben we slecht nieuws

Veel uren maken, lange tijd stilzitten en stress zijn slecht voor onze gezondheid. Toch werken we meer dan ooit. Zouden we daar niet iets aan moeten doen?

Moderne technologie zou ons moeten helpen bij onze werkzaamheden. Nu lijken al die hulpmiddelen juist het tegenovergestelde te doen. Waar in 2002 nog 10% van de werknemers buiten kantoortijden zijn mail las, is dat tegenwoordig 50%. We kijken vaak al voordat we ’s ochtends uit bed stappen.

Op stand-by

Sommige experts menen dat werknemers tegenwoordig nooit ‘uit’ staan. Net als onze smartphones. We staan alleen aan het eind van de dag op ‘stand-by’. Amerikaanse werknemers lijken weinig aan rust toe te komen: zij hebben al geluk als ze 2 weken vakantie hebben per jaar.

Zittend op kantoor

Hoog tijd voor onderzoek naar welk effect dat op onze gezondheid heeft, vond een groep aan de Columbia University Medical Center. Ze plaatsten trackers die de activiteit bijhield van 8.000 werknemers van 45 jaar of ouder. De resultaten waren ontluisterend. De gemiddelde tijd dat mensen niet actief waren op een dag (en dus aan hun bureau gekluisterd zaten), was 12,3 uur. Werknemers die meer dan 13 uur per dag zittend doorbrachten, hadden 2 keer zo veel kans om vroegtijd dood te gaan dan degenen die 11,5 uur niet bewogen. De onderzoekers concludeerden dat langdurig zitten in een kantoor even slecht is als roken. Ze willen mensen dan ook waarschuwen voor de gevaren.

Hartritmestoornissen

Toen onderzoekers aan de University College in Londen de gegevens van 85.000 werknemers (mannen en vrouwen van middelbare leeftijd) bekeken, vonden ze een verband tussen overwerken en hart- en vaatziekten. En dan met name hartritmestoornissen, waardoor de kans op een beroerte 5 keer zo groot is.

Gezonde hoeveelheid werk

Bestaat er zoiets als een gezonde en acceptabele hoeveelheid werk? Volgens de Amerikaanse onderzoeker Alex Soojung Kim Pang zijn de meeste werknemers zo’n 4 uur per dag echt productief. Volgens hem kan een werkdag dan ook makkelijk met paar uur teruggeschroefd worden zonder dat je consessies hoeft te doen aan de levensstandaard of welvaart.

Zweeds experiment

Uit andere studies worden soortgelijke conclusies getrokken. Zo heeft de Zweedse regering een experiment gefinancierd waarbij verpleegkundigen in een verzorgingshuis 6 uur per dag werkten en voor 8 uur kregen uitbetaald. Het resultaat? Minder ziektemeldingen, minder stress en een veel hogere productiviteit.

Sportschoolvoucher

Om ervoor te zorgen dat werk beter past bij onze mentale en fysieke gezondheid moeten er minder uren gewerkt worden. Ook moeten banen en taken meer betekenis krijgen en gevarieerder worden. Veel werknemers vinden hun baan letterlijk waardeloos. En als het moraal laag is dan helpen al die sportschoolvouchers of biologische fruitmanden helemaal niets. Zelfs de meest toegewijde werknemer mist dan iets essentieels. Namelijk: een leven.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: The Guardian. Beeld: iStock