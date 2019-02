Deze 4 dingen vraagt iedereen met een relatie zich wel eens af

Buiten kijf staat natuurlijk dat je hartstikke dol bent op je partner en jullie samen aan een mooie toekomst bouwen. Toch kunnen deze 4 vragen wel eens in op komen. En dat is helemaal niet zo gek.

1. Komt die hartstochtelijke passie ooit nog terug?

Toen jij en je partner elkaar net leerden kennen, konden jullie niet van elkaar afblijven. Duizenden vlinders vlogen door je buik en de eerste maanden was er alleen maar vuurwerk in de slaapkamer. Maar na een tijdje kom je in een sleur terecht. En dan is het in plaats van iedere dag, maar een paar keer per maand feest in bed. Zonde, maar het overkomt zo goed als iedereen. Dit betekent niet dat je er ook in mee hoeft te gaan. Verzin een keer iets leuks om te doen op zaterdagavond in plaats van op de bank te hangen, zoals jullie iedere week doen. En verruil het bed een keer voor de bank. Wees creatief!

Advertentie

2. Is hij of zij de ware?

Als je lang samen bent met iemand, dan kan je soms gaan twijfelen. Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat je gevoelens weg zijn. Wanneer je jezelf ineens afvraagt of je dit voor de rest van je leven wilt, blijf dan niet in het negatieve hangen. Denk aan alle leuke en bijzondere dingen die jullie samen al beleefd hebben. En wees niet bang voor de toekomst, want de kans is héél groot dat je nog zoveel meer moois gaat beleven samen.

3. Is het liefde of eerder gewoonte?

Zoals we bij 1 al beschrijven, kan de passie na een langere tijd overgaan in houden van. Het is bijna vanzelfsprekend dat jullie zo vaak bij elkaar zijn, waardoor het al snel kan voelen alsof jullie samen zijn uit gewoonte. Hierdoor kun je je partner meer als je beste vriend gaan beschouwen. Fijn dat jullie alles met elkaar kunnen delen en daarnaast ook kunnen dollen met elkaar, maar er moet natuurlijk ook wel een seksuele aantrekkingskracht zijn tussen jullie. Dus hup, hou het spannend tussen de lakens.

4. Hoe zou het voelen om single te zijn?

Als je jaren bij elkaar bent en single vriendinnen om je heen hebt, is het logisch dat je je soms afvraagt hoe het is om single te zijn. Je bent altijd benieuwd naar wat je níet hebt. Heb je een relatie? Dan verlang je naar het vrijgezelle leven. Ben je single? Dan kun je niet wachten tot je een partner hebt. Maar vergeet niet dat je het vrijgezelle leven al heel snel weer beu bent. Je gaat je gegarandeerd eenzaam voelen.

Dus maak je niet druk als je jezelf een keer 1 van de 4 bovenstaande dingen afvraagt. Het is alleen belangrijk dat je je relatie spannend probeert te houden. Je moet in kunnen zien dat jullie niet voor niets samen zijn. Jullie hebben al zoveel moois samen meegemaakt en dat wordt alleen maar meer.

Wat is er leuker dan met z’n tweeën er even tussenuit. Je kunt natuurlijk naar Amsterdam, Parijs of Berlijn gaan, maar je kunt ook voor een hele originele bestemming kiezen. Boek daarom nu een weekendje naar Dublin.

3-daagse vliegreis naar Dublin vanaf €146,- Bekijk

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock