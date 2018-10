Zoetekauw? 4 gezondere alternatieven voor zoet broodbeleg

Ben jij een echte zoetekauw? Grote kans dat jij dan ook graag een dikke lik chocoladepasta op je brood smeert. Of hagelslag met brood (nee, niet andersom). Maar je weet: dat is niet erg gezond.

Bij deze: een aantal alternatieven waarbij je je hunkering naar zoet niet hoeft op te geven en juist wel de geraffineerde suikers.

Vers fruit

Daar had je misschien nog niet zo snel aan gedacht, maar het is een prima vervanger voor jam. Jam stikt van de suiker en is dus niet bepaalt gezond. Maar een fris aardbeitje, banaantje of framboosje daarentegen? Tip: een beetje hüttenkäse eronder. Of wat dacht je van dunne plakjes appel met honing en kaneel?

Appelstroop

En dan dus niet zo’n eentje uit de supermarkt. Want daar zit nog steeds een hoop suiker in. Wel een goed idee: eentje waarbij het sap van appels (of peren) is ingedikt tot stroop. Gezond!

Notenpasta

Geen geraffineerde suikers en sulfiet, wél gezonde onverzadigde vetten en eiwitten. Tip van Voedingscentrum.nl: met een paar plakjes komkommer met schil.

Zelfgemaakte chocoladepasta

Eerst proeven, dan oordelen: prak zelf 2 avocado’s, 50 gram cacao, 50 gram honing en een beetje vanille-extract, roeren en smeer het op je bammetje. En? Lekker of lekker?

Bron: womenshealthmag.nl. Beeld: iStock