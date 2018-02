4 tekenen dat je mogelijk allergisch bent voor alcohol

Ja, voorgoed de wijntjes laten staan lijkt ons best lastig. Maar wanneer je je regelmatig een beetje raar voelt tijdens het drinken van alcohol, kan dat meer betekenen dan dat je aangeschoten bent. Al helemaal wanneer je te maken krijgt met onaangename symptomen. Misschien is er wel sprake van een allergische reactie.

Wanneer je allergisch bent voor alcohol, kan je lichaam de alcohol niet meer omzetten in andere stoffen. Vaak is een allergie voor alcohol erfelijk.

Er zijn een aantal veel voorkomende symptomen die optreden wanneer je een alcoholallergie hebt. Maar aangezien veel van die symptomen ook voorkomen bij andere soorten medische aandoeningen, is een bloedtest een goed idee. Dat kan uitsluitsel te geven.

Rode en warme huid

Heb je tijdens het drinken vaak last van rode vlekken in je gezicht en begin je soms ook te zweten? Dat kan iedereen gebeuren wanneer je alcohol drinkt. Maar word je wel héél erg rood? Dan kan het een allergische reactie zijn. Je lichaam kan dan niet goed reageren op de afgifte van histamine, een stof die in alcohol zit, vooral in (rode) wijn en bier.