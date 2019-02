4 tips om te zorgen dat je niet overspannen raakt

We stellen steeds hogere eisen aan onszelf en raken zo veel te gestrest, soms zelfs overspannen. Het huis moet spic en span, we willen fijn contact met onze vrienden, we willen een leuke relatie en soms nog een goede baan erbij.

Een beetje stress is oké en is soms zelfs goed om beter te presteren. Maar volgens het CBS en TNO gaat het tegenwoordig te ver en hebben een miljoen Nederlanders last van burnout klachten.

Burnout

Overspannen zijn is een voorloper van een burnout. En die burnout, daar willen we natuurlijk zo ver mogelijk vandaan blijven. Het is dus belangrijk om de signalen dat je overspannen wordt – zoals chronische vermoeidheid, slapeloosheid en hoofdpijn – aan te pakken.

Iedereen ontspant natuurljk op z’n eigen manier, maar er zijn wel een aantal trucjes die je kunt toepassen als je stress voelt opkomen:

1. Plan vrije tijd in

Ja, want ook die moet je inplannen. Zo wordt één vrije dag per week aangeraden om helemaal niks te doen. Bijvoorbeeld op de bank met de beentjes omhoog of als het lekker weer is buiten in de stoel. En ja, ook als je denkt dat je je die ene vrije dag écht niet kunt veroorloven: probeer het tóch vrij te maken.

2. Schrijven, schrijven, schrijven

Ooit geprobeerd je gevoelens van je af te schrijven? En dan bedoelen we het niet in de vorm van to-do lijstjes of boodschappenlijstjes, maar je persoonlijke gedachten en gevoelens. Denk niet te moeilijk; het gaat erom dat je ontspant.

3. Even achterover

Wat blijkt uit een onderzoek? Mensen die 30 cm of nog dichter op hun beeldscherm zitten, zijn minder ontspannen dan mensen die soms een stap (1 meter) terug nemen.

4. Ga ertussenuit

Mocht het je lukken om een paar dagen vrij te krijgen, zorg dan dat je naar een andere omgeving gaat. Al vanaf drie dagen zou je niet alleen stukken meer ontspannen, maar ook gemotiveerder worden om weer aan de slag te gaan met je dagelijkse taken. Ga je zelfs even lekker op vakantie, dan zou je tot een maand erna een ontspannender gevoel vasthouden.

(Werk)stress is niet erg, zolang je maar inspanning en ontspanning kunt afwisselen en je het even belangrijk acht.

Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock