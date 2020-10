4 verschillende manieren om boos te worden: waar herken jij je in?

Boos zijn we allemaal wel eens. Soms is een ruzie na tien minuutjes alweer opgelost, maar ze kunnen ook uitlopen op jarenlang geen contact meer hebben. Eén ding is in ieder geval duidelijk: boos worden hoort erbij. En wist je dat iedereen weer op een andere manier boos wordt? We hebben de verschillende soorten even voor je op een rijtje gezet. Waar herken jij je in?

Advertentie

Agressief

Deuren dichtgooien, afstandsbedieningen die door het huis vliegen of borden die in stukken eindigen op de vloer. Sommige mensen worden heel agressief en vijandig boos. Op een heftige manier willen ze dat de ander schuld bekent of zich terugtrekt. Zelf gelijk geven is niet een optie. Stiekem hebben we allemaal misschien wel eens zo’n moment terwijl we eigenlijk wel weten dat de ander misschien toch gelijk heeft.

Stil en emotioneel

Dan heb je ook het tegenovergestelde van agressief reageren: juist door stil en emotioneel te worden. Ze leggen de oorzaak bij zichzelf en zullen niet snel de ander de schuld geven. Ze proberen ook een conflict uit de weg te gaan. Het nadeel van deze manier van woede inhouden is dat het zich uiteindelijk ophoopt waardoor de bom later misschien alsnog ontploft.