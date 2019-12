Deze 5 dingen mag je nooit in de douche bewaren en dit is waarom

Ben jij gek op lekker lang douchen? En bewaar je graag alle spulletjes in de douche die je voor jouw doucheritueel nodig hebt? Dat snappen we! Maar het is goed om te weten dat er een aantal dingen is die veel mensen in de douche bewaren, terwijl dat helemaal niet hygiënisch is. Wij zetten ze voor je op een rij:

1. Je scheermesje

Dit is iets wat veel vrouwen doen: je scheermesje in de douche leggen. De meeste vrouwen scheren zich onder de douche, dus dit is geen onlogische plek. Wel is het een onveilige plek. Waarom? Door je scheermesje in zo’n vochtige omgeving te bewaren, kunnen de mesjes gaan roesten. We hoeven je niet uit te leggen dat je scheren met een roestig scheermesje geen goed plan is. Bewaar je scheermesje het liefst buiten de badkamer in een kastje of lade. Droog het mesje na het scheren altijd eerst even af.

2. Je gezichtsreiniger

Gebruik je onder de douche een product om je gezicht mee te wassen? Bijvoorbeeld een cleanser of een face wash? Eigenlijk is het veel beter om je gezicht te wassen bij de wastafel. De douche is namelijk een heel warme omgeving en het water van de douche is vaak veel te heet voor je gezicht. Heet water kan je huid heel erg uitdrogen. Ook wil je om die reden dat je gezichtsreiniger koel blijft. Was je gezicht daarom bij de wastafel met lauw water en bewaar je gezichtsreiniger niet op een te warme plek.

3. Een los stuk zeep

Doe een stuk zeep altijd in een bakje. Of droog ‘m na gebruik af en berg ‘m op een droge plek op. Wanneer je een los, vochtig stukje zeep in de douche laat liggen ontstaat er een slijmerige substantie die een echte broedplaats voor bacteriën is.

4. Je handdoek

Grote kans dat jij je handdoek het liefst zo dicht mogelijk bij de douche hangt, zodat je deze zo snel mogelijk kunt grijpen als je klaar bent met douchen. Toch kun je dit het beste niet doen. Je kunt je schone handdoeken het beste buiten de badkamer laten liggen. Door het vochtige klimaat van jouw badkamer, blijven je schone handdoeken namelijk lang niet zo fris als jij denkt.

5. Je tandenborstel

Je voelt je misschien een ware multitasker wanneer je je tanden poetst onder de douche. En heus, dat ben je ook. Het is alleen absoluut niet fris om je tandenborstel bij de douche te bewaren. Zo komen er namelijk allerlei bacteriën en ziektekiemen op en geloof ons, die wil je niet in je mond hebben.

