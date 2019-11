5 doden in 1 week in VS door e-sigaret - hoe zit dat in Nederland?

Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten is overleden na het gebruik van een e-sigaret is gestegen naar 47. Een week geleden waren dat er nog 42. Hoe zit het in Nederland met de elektronische sigaret?

De elektronische sigaret, ook wel e-sigaret genoemd, heeft in Amerika voor al maar liefst 47 doden gezorgd en nog eens 2172 zieken. Dat meldt het CDC (Center for Disease Control). Het jongste slachtoffer was 17 jaar oud, de oudste 75 jaar. Maar wat maakt de e-sigaret nu zo schadelijk voor de mens?

Thc

“In vrijwel alle gevallen in Amerika is er een link met thc, het belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis”, legt specialist Bastiaan Venhuis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit. “Dat is niet in alle gevallen aangetoond, maar ik hou een slag om de arm omdat misschien niet iedereen eerlijk durft toe te geven dat ze drugs gedampt hebben.”

Vitamine E-acetaat

In de gevallen dat er een longspoeling is gedaan bij de ziekte- en stergevallen, werd er vitamine E-acetaat aangetroffen. “Dat is eigenlijk een gek bindmiddelstofje dat er niet thuishoort. We hebben daardoor de indruk dat de boosdoeners in Amerika geen producten van de reguliere markt zijn.”

Maar hoe zit dat in Nederland?

“In Nederland hebben we sowieso al een andere legale markt. De e-sigaretten zijn hier anders dan in Amerika. Er zijn wel wat klachten geweest de afgelopen tijd, maar daarvan is niet vast komen te staan dat de e-sigaret daar iets mee te maken had.”

Dodelijk geval in Europa

In Europa is mogelijk 1 dodelijk geval na het gebruik van de e-sigaret: de 18-jarige Raphaël uit België. De jongen liep een zware longontsteking op, waarna zijn organen het begaven. “Maar de link met de e-sigaret wordt momenteel nog onderzocht. Een jongeman die ineens sterft is natuurlijk vreemd, maar ook daarbij is het klinische beeld niet hetzelfde als de dodelijke gevallen in Amerika.”

Beste om niet te roken

Maar natuurlijk: het allerbeste is logischerwijs om niet te roken, en dus ook niet vapen. “Je ademt nog steeds stoffen in die niet in je lichaam thuishoren”, aldus Venhuis. “Maar als je dat dan tóch wilt doen, koop dan je spullen bij het reguliere circuit. Niet op internet op een of andere duistere webshop. En ga vooral niet zelf experimenteren met ingrediënten.” Gebruik dus je gezonde verstand. Vertrouw je iets niet? Dan moet je gewoon stoppen.

Goed of slecht fenomeen?

Er zitten 2 kanten aan de e-sigaret: enerzijds zou het mensen van hun rookverslaving af kunnen helpen, anderzijds zou het – vooral de jeugd – kunnen aanzetten tot het beginnen met roken. “Er wordt in enkele Europese landen gesproken over het reguleren van de smaakjes. Daardoor zou de e-sigaret voor sommigen al minder aantrekkelijk worden.”

Van een algeheel verbod in Nederland, waar longartsen voor pleiten, lijkt voor nu dus nog geen sprake. Althans, niet op deze grond. “Maar we zijn wel alert. We willen natuurlijk niet dat we ineens verrast worden.”

Helemaal stoppen met roken is natuurlijk het allerbeste. Dokter Rutger geeft daarom in deze video tips hoe het je dit keer wél lukt om de (e-)sigaretten links te laten liggen:

