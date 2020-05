De 5 liefdestalen: dit is de jouwe en dit betekent het voor jouw relaties

Hecht jij veel waarde aan complimentjes in je relatie? Of is juist een fysieke aanraking voor jou erg belangrijk? Dit is niet zomaar een voorkeur die je hebt. Dit zou alles te maken hebben met de love language die jij spreekt. En weten wat jouw liefdestaal is en die van je partner kan een hoop duidelijkheid geven in een relatie. Hoe dat precies zit? Wij leggen het voor je uit.

Dr. Gary Chapman is een Amerikaanse schrijver die met de theorie van de ‘5 love languages‘ kwam. De basis ervan is vrij simpel: iedereen ervaart liefde op een andere manier. Sommige mensen vinden bepaalde dingen heel belangrijk, die voor anderen ondergeschikt zijn. Misschien heb je weleens gewild dat je wat vaker een attent cadeautje van je partner ontving en snapte je niet waarom hij of zij niet met dat idee kwam. Of misschien merk je dat jouw partner graag veel sociale activiteiten met groepen onderneemt, terwijl jij juist graag 1 op 1 tijd met elkaar hebt.

De verschillen in hoe jij en een partner in een relatie staan, zijn geen slecht teken. Dit is simpelweg omdat we allemaal waarde aan andere dingen hechten in een relatie. Met andere woorden: we hebben allemaal een andere liefdestaal. Door uit te zoeken welke liefdestaal van Chapman bij jou past en welke liefdestaal bij jouw partner, kun je veel over elkaar leren. Je snapt elkaars gedrag in de relatie beter, maar komt er ook achter wat de ander belangrijk vindt. Zo kun je daar op inspelen en kun je dichter naar elkaar toe groeien.

5 liefdestalen

Dit zijn volgens Chapman de 5 liefdestalen die een mens kan spreken:

Words of affirmation (positieve woorden) Quality time (tijd en aandacht) Gift giving (cadeaus geven of krijgen) Acts of service (dienstbaarheid) Physical touch (lichamelijke aanraking)

Test

Je kunt een test doen om erachter te komen welke liefdestaal bij jou hoort. Zo kun je erachter komen waar jij de meeste behoefte aan hebt in een relatie. Ook kun je je partner vragen om de test te maken. Dit kan jou helpen om je partner beter te leren begrijpen. Maar misschien ken jij jezelf zo goed dat je direct herkent welke liefdestaal bij je past. Daarom hierbij alle liefdestalen kort uitgelegd:

Positieve woorden

Wanneer dit jouw liefdestaal is, hecht je veel waarde aan wat er wordt gezegd in een relatie. Taal is voor jou de manier om je liefde te uiten in een relatie. Dit houdt in dat je erg gevoelig bent voor complimenten. Ook hoor je graag van je partner dat hij of zij gek op je is en wat hij of zij waardeert aan je. Voorbeelden van simpele zinnen die voor jou veel betekenen in een relatie als dit jouw liefdestaal is, zijn ‘bedankt dat je mijn lievelingsgerecht hebt gekookt, dat heb je goed onthouden’, ‘wat hebben we het toch fijn samen’ of ‘ik kan echt goed met jou praten’. Wel hebben woorden zo’n kracht op jou, dat ook negatieve opmerkingen hard binnenkomen en lang kunnen blijven hangen.

Tijd en aandacht

Als dit jouw liefdestaal is of die van je partner, staat volle aandacht voor elkaar centraal. Voor iemand met deze love language is het belangrijk dat er echt quality time wordt gespendeerd samen. Niet met een bord op schoot samen televisie kijken of even op je telefoon kijken tijdens een gesprek. Hierbij is het belangrijk dat er echt samen een activiteit ondernomen wordt, zonder afleiding. Met elkaar praten en echt luisteren naar het verhaal van de ander is hierbij een must. Mensen met deze liefdestaal gaan graag samen lunchten in de natuur om even volop van elkaars aanwezigheid te genieten. Als dit jouw love language is of die van je partner en je hebt kinderen is het ook aan te raden om eens een weekendje weg te gaan alleen met z’n tweetjes.

Cadeaus geven of krijgen

Natuurlijk is het leuk om een cadeau te geven of te krijgen, maar voor sommigen is dit echt een must in een relatie. Dat heeft niets met hebberigheid te maken, het gaat bij mensen met deze liefdestaal namelijk helemaal niet om het bedrag. Een gratis cadeau kan precies hetzelfde effect hebben. Mensen met deze liefdestaal hechten namelijk veel waarde aan een gebaar, een blijk van waardering in de vorm van een attent cadeautje of briefje. Als je partner deze liefdestaal spreekt, neem dan eens een bos bloemen mee. Gewoon zomaar. Ook een lekker ontbijtje voor iemand klaarzetten met een lief briefje erbij is een goed idee. Zolang er maar tijd en energie in is gestoken om de ander te verrassen.

Dienstbaarheid

Echt romantisch lijkt het niet als je voor elkaar de woonkamer stofzuigt. Toch kan dit veel betekenen voor mensen die deze love language spreken. Iemand met de liefdestaal dienstbaarheid, vindt het fijn als zijn of haar partner met acties laat zien dat er sprake van liefde is. Niet als er eerst 100 keer gevraagd moet worden of hij of zij eindelijk eens het gras maait. Wél als iemand uit zichzelf besluit iets fijns te doen voor de ander. Het laat iemand met deze liefdestaal zien dat een ander bereid is om moeite te doen en samen alle draaiende te houden. Heeft jouw partner deze liefdestaal? Doe dan eens zomaar uit jezelf iets fijns voor hem of haar. Kook een week lang ongevraagd de lekkerste gerechten, organiseer de keukenkastjes of knap de tuin een beetje op voor de zomerse dagen. Wedden dat je partner je met veel liefde bedankt?

Lichamelijke aanraking

Als jouw partner of jij deze liefdestaal spreekt, betekent het dat er veel waarde wordt gehecht aan fysieke aanraking. Iemand die deze love language heeft, vindt het moeilijk om liefde te voelen als dit fysiek niet veel wordt overgebracht. Dat kan al gebeuren door iemand met deze love language een dikke knuffel te geven of je hand op zijn of haar schouder te leggen. Spreekt jouw partner deze taal? Geef hem of haar dan eens spontaan een massage of ga tegen elkaar aanliggen en kijk een film.

Behoeftes

Zoals je ziet is het niet alleen belangrijk om je eigen love language te kennen, maar ook die van elkaar goed te weten. Zo kun je makkelijker duidelijk maken aan je partner waar je zelf behoefte aan hebt en op welke manieren jij het beste de liefde ervaart. Ook kun je hierdoor uitzoeken van welke vormen van liefde jouw partner het blijdst wordt. Wedden dat dat jullie nog dichter bij elkaar brengt?

Zou je willen dat jouw relatie niet alleen romantischer wordt, maar ook spannender? Sexvlogger Rianne geeft je een aantal tips.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Liefdestalen. Beeld: iStock.