5 mogelijke verklaringen waarom je midden in de nacht wakker wordt

Slaapproblemen heeft iedereen weleens. Maar als je regelmatig ’s nachts wakker wordt, dan kan dit op ten duur z’n tol gaan eisen. Heb jij hier last van? Dan is het slim om eens te kijken of het aan één van de volgende dingen ligt:

1. Je bent ergens zenuwachtig over

Heb je binnenkort een belangrijke presentatie op je werk? Of heb je net ruzie gehad met een vriendin? Soms kunnen bepaalde dingen die in je leven spelen effect hebben op je nachtrust. Als je merkt dat je gedachten alle kanten op schieten ’s nachts zou het zomaar kunnen dat je ergens gestrest over bent. In zo’n geval kan het helpen om voor het slapengaan even te mediteren.

2. Je drinkt te veel koffie of alcohol

Zowel koffie als alcohol zijn stimulanten die je ’s nachts wakker kunnen houden. Vooral als je deze na 2 uur ’s middags hebt gedronken. Zo kan cafeïne zo’n 6 uur na het innemen nog in je lichaam blijven. En hoewel alcohol er soms voor kan zorgen dat je in slaap valt, kan het een negatief effect hebben op je REM-slaap. Hierdoor kan het zomaar zo zijn dat je ’s nachts meerdere keren wakker wordt. Probeer hier dus eens mee te minderen als je vaak wakker ligt.

3. Je zit te veel achter een scherm

Lig jij het liefst voor het slapengaan even door je telefoon te scrollen? En doe je dit ook vaak als je ’s nachts wakker ligt? Dan kan hier zomaar de oorzaak liggen van je slechte nachtrust. Het blauwe licht van je telefoon kan je brein stimuleren, waardoor je minder snel in slaap valt. Probeer daarom voor het slapengaan een boek te lezen of rustgevende muziek te luisteren in plaats van op je telefoon te zitten.

4. Je hebt slaapapneu

Eén van de symptomen van apneu is een slechte nachtrust. Dit heeft vooral te maken met het feit dat snurken, snakken naar lucht en hoofdpijn in de ochtend vaak bij apneu horen. Als je vermoedt dat je hier last van hebt, is het verstandig om even naar de dokter te gaan.

5. Je hebt insomnia

Hoewel niet in slaap kunnen vallen één van de symptomen is van insomnia, kan s’ nachts wakker worden er ook eentje zijn. Dit is een vorm van insomnia die wordt veroorzaakt door stress. Als je denkt dat je hier last van hebt, kan het helpen om elke avond om dezelfde tijd naar bed te gaan of een vaste routine voor het slapengaan aan te houden.

Bron: Tiphero. Beeld: iStock