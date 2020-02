5 tekenen dat je vervroegd in de overgang bent

Normaal gesproken komt een vrouw na haar 40e pas in de overgang, maar bij 1 op de 100 vrouwen kan dit al een paar jaar eerder zijn.

Dit wordt ook wel primaire ovariële insufficiëntie (POI) genoemd. Je eierstokken werken dan niet meer, waardoor er geen eiblaasjes meer groeien en er geen eisprong meer plaatsvindt.

Er zijn verschillende dingen waaraan je kan zien en merken dat je te vroeg in de overgang bent:

Je hebt een hele onregelmatige menstruatie of je wordt zelfs helemaal niet meer ongesteld. Bij je geboorte bevatten de eierstokken zo’n 1 à 2 miljoen eicellen. Bij je overgang zijn er nog maar 1000 eicellen over. Wanneer er onvoldoende eicellen aanwezig zijn, word je niet meer ongesteld. Als je te vroeg in de overgang komt, betekent dit dus dat de eicelvoorraad al op jongere leeftijd is uitgeput.

2. Opvliegers

Je hebt last van de bekende ‘opvliegers‘. Als je in de overgang komt, neemt de aanmaak van oestrogeen en progesteron langzaam af. De hypofyse is een gebied in je hersenen dat onder andere de lichaamstemperatuur regelt. Door de schommelingen van deze hormonen kan je hypofyse in de war raken, waardoor je lichaam denkt dat je oververhit bent en het afkoelmechanisme in werking zet. Zodra het lichaam ontdekt dat afkoelen niet nodig is, komt er een einde aan de opvlieger.

3. Geen energie

Een paar jaar geleden ontdekte de North American Menopause Society een verband tussen chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en vroege menopauze. Tijdens de overgang circuleert er minder oestrogeen in je lichaam en deze veranderingen kunnen je slaap onderbreken of het moeilijker maken om in slaap te komen en door te slapen.

4. Vaginale droogheid

Bij vaginale droogheid maakt je lichaam onvoldoende vocht aan, waardoor de slijmvliezen in je vagina geïrriteerd raken. Dit kan zorgen voor een branderig gevoel of pijn in de vagina, bijvoorbeeld tijdens het vrijen. Dankzij het hormoon oestrogeen blijft je slijmvlies dik, de zuurtegraad op peil en krijgen bacteriën weinig tot geen kans om infecties te veroorzaken. Maar tijdens de overgang daalt dus de oestrogeenproductie en wordt je vagina droger.

5. Minder zin in sex

Deze vaginale droogheid heeft op zijn beurt weer impact op je libido. Daarnaast geldt: hoe hoger je testosteron- en oestrogeenniveau, des te meer zin je hebt in sex. Dat werkt niet echt mee, aangezien zowel je oestrogeen en testosteron alleen maar dalen in de overgang.

Bron: UMC Utrecht, Red Online UK. Beeld: iStock