5 makkelijke tips om iets aardiger voor jezelf te zijn

De drukste periode is weer voorbij, het is januari en je wordt waarschijnlijk opgeslokt door de dagelijkse routine. Dé perfecte tijd om echt even naar jezelf te kijken, want is het niet nodig om wat aardiger voor jezelf te zijn?

Wij geven je 5 tips hoe je dat het beste kunt doen.

1. Praat vaker

En dan vooral met de mensen die je eigenlijk niet zo heel goed kent. Bijvoorbeeld met die ene caissière die je altijd tegenkomt in de supermarkt of de mensen die ook altijd hun hond uitlaten op hetzelfde grasveldje. Volgens onderzoek van socioloog Mark Granovetter kunnen deze connecties heel handig zijn. Zo kan het je baankans vergroten en voel je je meer verbonden met andere groepen. Ook kun je je er gelukkiger door gaan voelen.

2. Neem tijd om te ‘niksen’

Lange to-do lijstjes en van de ene naar de andere verplichting rennen is niet altijd een goed idee. Soms kan even niks doen namelijk heel lekker zijn. “Als al onze energie volledig wordt gebruikt, zal onze productiviteit dalen omdat we geen brandstof meer hebben om te verbranden om dingen te doen”, vertelt productiviteitsexpert Chris Bailey aan de New York Times. Het schiet dus niks op om zo uitgeput te zijn, neem de tijd voor even helemaal niks.

3. Geniet van het moment

Je zorgen maken om wanneer het fout kan gaan, haalt je uit het moment dat het wél goed gaat. Zo vertelt dr. Michel Dugas, een professor psychologie aan de Universiteit van Quebec aan de krant: “Er zijn een oneindig aantal dingen die slecht kunnen gaan, hoewel de meesten onwaarschijnlijk zijn. Er is geen manier waarop iemand overal rekening mee kan houden.” Genieten van de momenten waarop het wel goed gaat dus.

4. Accepteer dat complimentje

Je wilt natuurlijk niet arrogant overkomen, maar dat complimentje mag je echt wel accepteren. Iemand zegt het namelijk niet voor niks tegen je. Als je een compliment krijgt zorgt dat er voor dat je productiviteit omhoog gaat, je stress vermindert en je jezelf betere gewoontes aanleert. Je kan ook altijd jezelf een schouderklopje geven. Vier je overwinningen!

5. Zet je spijt om in verbetering

Volgens dit onderzoek is het niet mogelijk om je emoties te negeren zonder de gevolgen daarvan te ondervinden. Het ontwijken van negatieve gevoelens zorgt er alleen maar voor dat dat gevoel groter wordt. Probeer daarom die negativiteit om te zetten in iets positiefs. Namelijk zelfverbetering.

Accepteer de situatie zoals hij is en zorg ervoor dat je kunt inzien waar je spijt van hebt of wat je de volgende keer beter kan doen om de situatie te voorkomen. Hier word je zelf alleen maar beter van.

Bron: NY Times. Beeld: iStock.