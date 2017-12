Door deze 5 tips blijf je gemotiveerd om te gaan sporten

Zul je altijd zien. Heb je net een lekker ritme gevonden om wekelijks te gaan sporten, gebeurt het: je verliest je motivatie. Super zonde! Met deze tips krijg je die motivatie binnen no-time terug.

1. Wissel een beetje af

Als je altijd hetzelfde blijft doen, wordt het op een gegeven moment saai. Probeer het af te wisselen en doe de ene keer een intensieve sport zoals krachttraining en ga de andere keertje hardlopen door het park.

2. Ga een keer naar buiten

Als je elke week één of zelfs meerdere keren naar de sportschool gaat, is het begrijpelijk dat je er ineens genoeg van hebt. Ga daarom gewoon een keer naar buiten en geniet van de omgeving en de natuur.

3. Rust genoeg uit

Het is belangrijk om ook genoeg rust te krijgen, daardoor ga je je ook lekkerder voelen en heb je meer zin om te sporten. Natuurlijk krijg je energie van sporten, maar je moet er niet in doordraven. Dan kan er een moment komen dat je even niks meer ziet zitten en dat zou zonde zijn. Door genoeg te slapen en over te gaan op kalmerende trainingen, zorg je ervoor dat de motivatie vanzelf weer terugkomt.

4. Neem tijd voor jezelf

Ga een keer niet sporten, maar maak een grote wandeling met bijvoorbeeld je hond. Hierdoor heb je minder het idee dat je aan het sporten bent, maar je bent uiteraard wel sportief bezig.

5. Vind je balans

Als je ineens fanatiek gaat sporten, dan kun je weleens doorslaan daarin. Pas daarmee op. Het is belangrijk dat je daar balans in vindt. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Ga daarom een keer sporten met vriendinnen. Dan kom je er weer achter hoe leuk sporten kan zijn. En als je een avondje geen zin hebt om te sporten, dan blijf je een keer lekker thuis. Je moet jezelf niks verplichten, dat werkt alleen maar tegen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock