Deze 5 tips zouden kunnen helpen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor. Voel jij je weleens eenzaam? Wij hebben vijf tips die zouden kunnen helpen tegen eenzaamheid.

Als je je eenzaam voelt, betekent het niet direct dat je helemaal geen vrienden of een relatie hebt. Je kunt je namelijk ook eenzaam voelen mét mensen om je heen. Onthoud vooral dat je echt niet de enige bent die zich zo voelt, vooral niet tijdens deze coronacrisis.

Het is belangrijk om te achterhalen waar je gevoelens van eenzaamheid vandaan komen. Wanneer voel je je eenzaam? Wat mis je aan contacten in je leven? Wat zou je willen veranderen? Vind je het misschien lastig om je open te stellen of heb je het gevoel dat mensen de echte ‘jij’ niet kennen?

Op deze manier kun je onderzoeken waar je gevoelens vandaan komen en kom je dicht(er)bij een oplossing. Vind je bijvoorbeeld dat je te weinig sociale contacten hebt en voel je je daardoor eenzaam? Bel die vriendin eens op of vraag die collega waar hij/zij naartoe zou gaan als alles mogelijk was. Zo breng je gesprekken op gang die je sociale contacten kunnen versterken.

2. Eigen gezelschap waarderen

Ga eens bij jezelf na hoe comfortabel jij je voelt als je alleen bent. Sommigen zoeken namelijk snel gezelschap zodat ze niet met zichzelf opgescheept hoeven te zitten. Dit zorgt echter alleen maar voor een nog sterker eenzaam gevoel. Je eigen gezelschap waarderen is dus heel belangrijk. Ga bijvoorbeeld eens mediteren, een boek lezen of verdiep je in onderwerpen die jou aan het denken zetten. En heb je zin om iets leuks te gaan doen, maar weet je niet met wie? Onderneem ook eens iets in je eentje. Waarom niet?

Of (her)ontdek een hobby (tekenen, hardlopen, puzzelen?) waar je jezelf mee bezig wilt houden. Bovendien: als je dan iemand anders ontmoet die een hobby met je deelt, heb je meteen een leuk gespreksonderwerp!

Focus je vooral op alles wat je wél hebt gedaan, in plaats van wat je niet hebt gedaan. Dan zal je jezelf, en daarmee ook je eigen gezelschap, meer gaan waarderen.

3. Vrienden maken hoeft niet moeilijk te zijn

Vrienden vind je niet zomaar. Zo’n relatie opbouwen kost tijd. Het goede nieuws is dat vrienden maken niet per se moeilijk hoeft te zijn. Het blijkt dat de mensen die je regelmatig ziet gemakkelijk jouw vrienden kunnen worden. Misschien is het interessant om de mensen die je regelmatig ziet (op je werk of tijdens je dagelijkse ochtendwandeling met de hond) eens op een andere manier te bekijken. Zit er misschien een vriendschap in verborgen?

Of misschien is het wel heel leuk om een oude vriendschap weer aan te halen. Heb je een oude vriendin met wie je vroeger heel leuk contact had, maar is het contact een verwaterd? Je kunt haar een berichtje sturen om bij te kletsen. Kan zomaar (opnieuw) een heel mooie vriendschap uit ontstaan.

4. Verdiep je in je eigen familie

Een telefoontje naar je zus, broer, moeder of oma kan een grote positieve invloed hebben op je humeur. Zo kun je even bijpraten en de familieband versterken. Je kunt zelfs nog een stap verder doen door je meer te verdiepen in je familie. Zoek eens informatie over de historie van je familie of stuur een berichtje naar een ver familielid. Zo kom je meer te weten over je afkomst en ga je je onderdeel voelen van een enorm verhaal met veel interessante karakters.

5. Wees jezelf

Deze tip wordt vaak genoemd, en is ook écht heel belangrijk. Wees eerlijk tegenover jezelf over wie je bent en wat je nodig hebt. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Sommigen hebben graag een grote vriendengroep om zich heen, terwijl anderen één of twee vaste vrienden meer dan genoeg vinden. Wat werkt goed voor jou?

Door op een rijtje te zetten wie je bent en wat je nodig hebt, zorg je ervoor dat je niet naar situaties gaat streven die jou niet gelukkig maken.

Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen zich soms eenzaam voelen. Sommige honden vinden het écht verschrikkelijk om alleen thuis te zitten. Is er een manier om je hond zich minder eenzaam te laten voelen als-ie alleen thuis is? Dierendokter Martijntje vertelt erover:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Happinez & Cosmopolitan. Beeld: Getty Images.