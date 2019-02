Namastay in bed: 5 yogahoudingen voor een beter seksleven

Waar de gevolgen van een overvol hoofd, een druk gezinsleven en een stressvolle baan vaak het snelst voelbaar zijn? Juist, tussen de lakens. Na een drukke dag verplaatsen we ons het liefst linea recta van bank naar bed. Om te slapen welteverstaan, niet voor een potje hete sex.

De remedie? Een lesje yoga. En nee, daar hoef je dus helemaal niet lenig voor te zijn. Je wórdt er juist lenig (en hopelijk hartstikke opgewonden) van.

Sex drive

Er zijn een paar yogahoudingen die je sex drive een boost zouden geven. Hoe? Door je te helpen om uit je hoofd en in je lijf te komen. Kijk, dát is wat we willen! Hier komen ze:

De duif

De meeste vrouwen houden lichamelijke spanning in hun heupen vast. Doe de duif en je voelt alle spanning uit je lijf glijden en je gedachten tot rust komen. Zeg maar dáág tegen die monkey mind.

De adelaar

Voor deze houding – die één op één uit de Kamasutra is overgenomen – klem je je ene been over het andere. Laat je de houding na een paar minuten los, dan stroomt al het bloed in één keer terug richting je baarmoeder. Yep, voorspel komt in alle soorten en maten.

Happy baby

Misschien wel de leukste yogahouding ever. De pose opent je bekken en heupen en versterkt je onderrug. Ook haalt de happy baby de spanning uit je bovenbenen weg, waardoor je meer ontspannen bent. Dat komt tijdens een lekkere vrijpartij natuurlijk goed van pas.

Downward facing dog

De neerwaartse hond is een goede rekoefening voor je hele lichaam en verlengt je spieren. Met name je dijen en wervelkolom gaan je reuze dankbaar zijn. En je partner ook!

Cat-cow

Deze oefening voor speciaal voor je ruggengraat maakt je bekken wijder en zou daardoor voor betere orgasmes zorgen. Het proberen waard, toch?

Bron: Holistik, Marie Claire. Beeld: iStock