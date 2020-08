50 jaar of ouder? Met deze 5 regels houd je je hart gezond

Het hart is een van de belangrijkste organen van je lichaam, dus zorg er goed voor. Maar hoe houd je je hart eigenlijk gezond?

Tijdens de overgang verandert er veel aan je lichaam. Vaak hebben vrouwen na hun 50e last van botverlies en heb je meer kans op hart- en vaatziekten.

Daarom is het voor vrouwen belangrijk om na de overgang goed voor je hart te zorgen en dat kun je het beste doen door je aan de volgende vijf regels te houden:

1. Ben er zeker van dat je hart gezond is

Als je je nu al zorgen maakt om je hart is dat geen goed teken. Neem in dat geval contact op met je arts om alles goed te laten checken. Ook is het belangrijk om te weten of je een hoge bloeddruk of verhoogde bloedsuikerspiegel hebt.

2. Beweeg minstens 150 minuten per week

Cardiologen benadrukken niet voor niets het belang van beweging, met name als je de 50 gepasseerd bent. Beweging is zo belangrijk omdat het goed is voor je geheugen, het vermindert de kans op hartaandoeningen en verbetert je botsterkte. Daarom is het verstandig om jezelf aan te leren om iedere week minstens 150 minuten aan gematigde lichaamsbeweging te doen. Ga bijvoorbeeld iedere dag een halfuurtje wandelen of wissel dit af met fietsen. Zorg ervoor dat je bewegen leuk maakt en plak er een andere leuke activiteit aan vast.

3. Eet meer knoflook

Volgens cardioloog Matthew Budoff is een grote voorstander van eten van knoflook en dat is niet alleen omdat het meer smaak aan voedsel toevoegt. “Ik heb gemerkt dat knoflook meer invloed heeft op de gezondheid van het hart dan enig ander bekend voedingssupplement”, legt hij uit. Uit onderzoek blijkt ook dat knoflook een gezonde bloeddruk ondersteunt, je cholesterolwaarden verlaagt, plaque in je kransslagaders vermindert en de gezondheid van bloedvatwanden verbetert.

4. Zorg dat je voldoende slaapt

We weten allemaal dat een goede nachtrust het lichaam in staat stelt zichzelf te herstellen. Slaap is dan ook erg belangrijk voor een gezond hart. Als je niet genoeg slaap krijgt, loop je een groter risico op hart- en vaatziekten. Volwassenen boven de 50 jaar hebben zeker zeven tot negen uur slaap per nacht nodig. De meest voorkomende oorzaak van slaapproblemen is stress. Daarom is het van cruciaal belang om manieren te vinden om stress te verminderen.

5. Poets en flos je tanden elke dag

Je vraagt je misschien af wat dit in hemelsnaam te maken heeft met je hart, maar ze zijn wel degelijk verbonden met elkaar. Verschillende onderzoeken tonen namelijk aan dat je tandgezondheid en hartgezondheid met elkaar verweven zijn. De bacteriën in je mond kunnen, wanneer ze in de bloedbaan terechtkomen, de kans op ontstekingen verhogen. Dit kan leiden tot verharding van de slagaders, wat uiteindelijk weer kan leiden tot een hartaanval en beroerte. Vooral als je meer knoflook eet, is het belangrijk om goed je tanden te poetsen en daarna nog even te flossen.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock