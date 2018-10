Na de 50 in de overgang? Dít zegt het over je

Goed nieuws voor de laatbloeiers onder ons. Onderzoek wijst uit dat als je na je 50e in de overgang komt, je meer kans hebt om de respectabele leeftijd van 90 te bereiken.

Vroeger was het misschien heel vervelend dat iedereen al ongesteld was en jij niet. Maar wie het laatst lacht… Nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië onder 16.000 vrouwen van 21 jaar en ouder laat zien dat vrouwen die na hun 12e ongesteld werden en pas na hun 50e in de overgang kwamen, meer kans hebben om 90 jaar oud te worden. En nog meer goed nieuws: deze vrouwen hadden ook nog eens minder kans op gezondheidsproblemen als diabetes.

Zorgen maken

De menstruatie is natuurlijk niet het enige wat invloed heeft op hoe oud je wordt, dus als jij eerder ongesteld bent geworden of al in de overgang bent, hoef je je echt geen zorgen te maken. Jij kunt ook gewoon nog 90 jaar oud worden.

Opvliegers

De overgang hoeft echt geen zwaar onderwerp te zijn om over te praten. Dit theaterseizoen staat alweer de vierde voorstelling in de reeks ‘Opvliegers’ in het theater met Rian Gerritsen, Sandra Mattie, Anouk van Nes en Joanne Telesford. In het script komen de vriendinnen Loes, Moniek, Joke en Shirley elkaar tegen aan boord van een cruiseschip. Tijdens de reis vinden ze het lastig om hun problemen aan wal te laten. Joke denkt dat haar man vreemdgaat terwijl Shirley, na jaren getrouwd te zijn geweest, zich weer op de dating markt begeeft. Loes is een bekende zangeres, maar haar zangstem is ook niet meer wat het is geweest na jaren lang twee pakjes sigaretten per dag. En naast de ‘problemen’ die ze hebben, hebben ze ook nog altijd last van de fysieke en psychische ongemakken die de overgang met zich meebrengt.

