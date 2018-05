Veel vrouwen hebben te maken met urineverlies veroorzaakt door een zwakkere bekkenbodem. Nu kunnen oefeningen helpen je bekkenbodem te versterken, maar ook voeding zou daarbij een rol kunnen spelen.

Het blijft voor veel vrouwen een ongemakkelijk onderwerp om over te praten. Want zeg nou zelf, wie geeft er graag toe dat er zo nu en dan een beetje plas meekomt tijdens een lachstuip?

Het overkomt velen, al voelt het alsof je de enige bent

Urineverlies komt veelal voor bij vrouwen bij wie de spieren in het gebied rondom de bekkenbodem uitgerekt of verslapt zijn. Veel vrouwen die net bevallen zijn hebben er last van, maar ook dames op leeftijd of met overgewicht, constipatieproblemen of die vaak gewichtheffen kunnen dit probleem herkennen.

Hoewel de welbekende ‘Kegel-oefeningen’ je kunnen helpen om de spieren daaronder te verstevigen, zou volgens natuurvoedingskundige Amy Morris van Water for Health een aanpassing in je dieet je ook kunnen helpen. Het is wellicht het proberen waard toch? En het grote voordeel: de vijf voedingswaren die Amy Morris voorstelt, heb je vast al in huis:

1. Bananen

“Er zit een boel magnesium in bananen, maar ook in aardappels, bonen en noten”, vertelt Morris. “Magnesium is een onmisbaar mineraal dat ervoor zorgt dat je spieren goed functioneren.” Daarnaast zorgt magnesium ervoor dat tijdens het plassen je blaas volledig geleegd wordt, claimt de natuurvoedingskundige.

2. Water

Door genoeg water te drinken hydrateer je je lichaam en voorkom je uitdroging. Uitdroging kan leiden tot darmstoornissen, voornamelijk constipatie, en constipatie kan een grote rol spelen in het bijdragen aan een verzwakte bekkenbodem, zo legt Morris uit. Vermijd cafeïnehoudende dranken (koffie, thee en koolzuurhoudende frisdrank), omdat deze je blaas kunnen irriteren. Blaasirritatie kan ook leiden tot chronische blaasontstekingen, urineverlies, incontinentie en moeite met urineren, dus het is al met al zeker heel goed om genoeg water te drinken.

3. Vette vis

“Veel van ons krijgen veel te veel omega 6-vetzuren binnen door plantaardige oliën en dat kan voor ontstekingen in je lichaam zorgen”, vertelt Morris. Omega 3-vetzuren (let op, een ander vetzuur dus) zitten in vette vis en kunnen eerdergenoemde ontstekingen juist verminderen, claimt de natuurvoedingskundige. Andere producten met omega 3-vetzuren zijn walnoten en lijnzaad. Al met al kunnen deze vette voedingswaren er volgens Amy Morris voor zorgen dat je minder last hebt van irritatie daar beneden en dat zou eventueel urineverlies kunnen voorkomen.

4. Avocado’s

“Fruit met een hoog citroenzuurgehalte, zoals sinaasappels, citroenen, grapefruits en cranberry’s, kunnen de controle over de blaas verzwakken”, claimt Morris. “Eet daarom dus meer groenten en fruit die niet zoveel zuur bevatten, zoals bananen (daar zijn ze weer), avocado’s en erwten. Deze voedingswaren zitten vol met vezels en voorkomen een gevoel van irritatie bij de bekkenbodem.”

5. Eieren

“Recent onderzoek laat zien dat vrouwen die een hoog vitamine-D-gehalte hebben, minder risico lopen op een zwakkere bekkenbodem”, vertelt Morris. Kort gezegd draagt vitamine D bij aan sterkere en soepelere spieren en daarom is het verstandig om te checken of je wel genoeg vitamine D binnenkrijgt. “Vooral in de koudere maanden is het handig om vitamine D bij te slikken”, vervolgt Morris, omdat je de vitamine voornamelijk krijgt door zonneschijn. Gelukkig zit de vitamine ook in voedsel als eieren, rauwe melk én wederom vette vis.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock.