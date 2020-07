De 6 gouden eetgewoontes van de oudste mensen ter wereld

Hoe oud je wordt heb je natuurlijk niet altijd zelf in de hand, maar een gezonde levensstijl helpt zeker mee. Journalist en onderzoeker Dan Buettner vroeg zich af wat de eetgewoontes waren van mensen in blauwe zones (gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld het oudst worden) en deed een aantal verrassende ontdekkingen.

De volgende eetgewoontes zouden daar namelijk heel gebruikelijk én effectief zijn.

1. Ze drinken na 5 uur wijn met vrienden én een lekkere maaltijd

Tijdens de coronacrisis is het wat lastiger om deze regel na te leven, maar in de blauwe zone is dit tot nu toe heel effectief gebleken. “Er is genoeg bewijs dat mensen in de blauwe zones een paar glazen wijn per dag drinken, en dan vooral in het gezelschap van vrienden en onder het genot van een lekkere maaltijd. Het lijkt er op dat dit je levensverwachting omhoog schroeft,” aldus Buettner.

Maar wat is hier nu zo gezond aan? Wijn is onder andere rijk in antioxidanten én het heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Daarnaast is het drinken van wijn (met mate) ook weleens in verband gebracht met een lagere kans op hartziektes. Mocht je nu geen alcohol drinken is dit natuurlijk geen reden om er ineens wel mee te beginnen. Maar je weet nu in ieder geval dat het geen kwaad kan om af en toe een wijntje te drinken in goed gezelschap.