Dít zijn de 6 meest gestelde vragen tijdens relatietherapie

Misschien heb je er weleens over nagedacht om met je partner in relatietherapie te gaan. Toch kan de drempel best hoog zijn. Is het wel écht nodig? En wat vraag je in hemelsnaam als je daar eenmaal samen op de bank zit?

Sex- en relatietherapeut Tammy Nelson deed hierover een boekje open aan website Well and good. Zij vertelde wat de 6 meest gestelde vragen zijn tijdens haar consulten.

1. Kunnen we ons huwelijk redden?

Waarschijnlijk is dit dé vraag die ieder stel in hun hoofd heeft wanneer ze naar een relatietherapeut stappen. Want dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Toch? Volgens Nelson zijn er 2 antwoorden mogelijk op deze vraag. ‘Ja’ en ‘dat ligt eraan’. Ten eerste geeft het goede hoop dat jullie samen hebben besloten om therapie te nemen. De kans dat jullie fouten willen toegeven en aan jullie huwelijk willen werken, is groot. Maar volgens Nelson hangt alles af van communicatie, eerlijkheid en overgave.

2. Zullen we ooit weer lust voelen?

Bij veel stellen verandert de verliefdheid na verloop van tijd in ‘houden van’. Dat is mooi, maar het kan een wissel trekken op jullie sexleven. Volgens Nelson vervallen veel stellen in een lange relatie dan ook in een sleur, waarbij ze elkaar en hun connectie voor lief nemen en het leven draait om verplichtingen en planning. Gelukkig zijn er volgens Nelson veel manieren om de intimiteit in een relatie weer terug te brengen. Mits je ervoor openstaat om samen hieraan te werken natuurlijk.

3. Kunnen we samen over een voorgevallen affaire heen komen?

In geval van een affaire in de relatie zijn er volgens Nelson 2 manieren om hiermee te dealen. Zij noemt dit het wake up or break up moment. Voor het ene stel zorgt zo’n affaire ervoor dat beide personen een wake-upcall krijgen en beseffen dat ze aan hun relatie moeten werken. Voor andere stellen, uit de break-upcategorie, zorgt zo’n affaire er juist voor dat alle deuren direct dichtgaan en er niet meer aan de relatie te werken valt. Wel is het volgens Nelson goed om je te bedenken waaróm mensen vreemdgaan. Volgens haar is dat namelijk niet omdat de persoon in kwestie met een ander wil zijn. Vaak is het juist dat de vreemdganger zélf iemand anders wil zijn. Hij of zij is niet op zoek naar een nieuwe connectie met iemand, maar vaak meer naar wat de spanning voor persoonlijkheden in hem- of haarzelf oproept.

4. Hoe maken we ons huwelijk ‘opener’?

Veel stellen zijn gelukkig getrouwd, maar zijn op zoek naar wat meer spanning tussen hen. Het kan zijn dat je er in zo’n situatie voor kiest om voor een open huwelijk te gaan. Hierbij til je de monogame relatie tot een ander niveau door ook anderen toe te laten in jullie liefdes- of sexleven. Volgens Nelson gaat het hier vooral vaak mis op 1 punt. Zodra 1 van de 2 niet helemaal weg is van het idee om de relatie opener te maken, gaat het fout. Hij of zij kan het gevoel krijgen toch te zwichten voor een open huwelijk omdat de partner dit wil, maar hierdoor kunnen de jaloezie en onzekerheid in een relatie juist groeien, waardoor een relatie kapotgaat. Nelson zegt dan ook dat het gesprek over een open huwelijk altijd een ‘dialoog en geen monoloog moet zijn’.

5. Zal een open relatie ons huwelijk beter maken?

Deze vraag hangt samen met de vorige. In principe is er namelijk niets mis met een open relatie. Wanneer beide partijen hier positief in staan, kan die er juist voor zorgen dat het vertrouwen in elkaar versterkt wordt. Wel blijft het van belang om dit allebei te willen en om gaandeweg goed te blijven communiceren over hoe je je voelt bij de nieuwe situatie.

6. Kunnen we de sex weer spannend maken?

In veel relaties kan het voorkomen dat de sex een ‘moetje’ wordt, dat eerder ingepland wordt dan spontaan ontstaat. Dat kan prima werken. Maar om voor meer vuur in de slaapkamer te zorgen, is communicatie nodig. Volgens Nelson kan goede communicatie een hoop verbeteren in de slaapkamer, zolang er van beide kanten genoeg nieuwsgierigheid en openheid is om de fysieke connectie weer terug te vinden.

Bron: Well and good. Beeld: iStock