Dit zijn 5 moderne manieren om dit jaar mee te doen met vasten

Het is vandaag Aswoensdag, wat voor veel christenen betekent dat de vastentijd weer is aangebroken. Vasten ouderwets? Zeker niet.

Libelle-lezeressen vertellen over hun jaarlijkse vastenritueel. Gebaseerd op de aloude christelijke en vooral katholieke traditie, maar dan in een nieuw jasje gestoken.

De traditie

Vroeger was het gebruikelijk om in de 40 dagen na carnaval te vasten. Tot aan Goede Vrijdag aten katholieken geen vlees, omdat vlees een luxeproduct was en het eten van het dierlijke product andere ‘vleselijke behoeftes’ op zou roepen, als je begrijpt wat we bedoelen.

Daarnaast was het de bedoeling tijdens het vasten maar één grote maaltijd te nuttigen, om zo bewuster en soberder door het leven te gaan, gebaseerd op de levens van zowel Jezus als Mozes. Zij zwierven allebei – maar, we zeggen het voor de zekerheid, los van elkaar – 40 dagen door de woestijn zonder te eten.

Het resultaat? Jezus kwam daar op de Bergrede en Mozes ontving uit de handen van God de Tien Geboden. Vrij vertaald naar nu zou je misschien wel kunnen zeggen dat de veertig dagen voor beide mannen voor een openbaring zorgden.

Vasten anno nu

Het soberder leven, op zoek gaan naar jezelf of naar een hoger doel, detoxen, diëten, minderen met slechte gewoontes: het zijn allemaal zaken die tegenwoordig hartstikke hip zijn en dus makkelijk te linken zijn aan dat oeroude vasten ieder jaar.

En daarom doen deze vrouwen, lang niet allemaal katholiek, mee met de vastentijd. Allemaal op hun eigen manier.

Wilma (50): “In de vastentijd wil ik ieder jaar iets laten waar ik een dagelijkse behoefte aan heb. Iedere keer als ik het mis, word ik eraan herinnerd hoeveel ik verlang naar iets wat ik eigenlijk niet nodig heb, of wat zelfs slecht voor me is. Zo ben ik twee jaar terug geminderd met het drinken van alcohol. Mijn dagelijkse glas wijn werd een dagelijkse kop kruidenthee. Na veertig dagen besloot ik op die lijn door te gaan: nu drink ik alleen op vrijdag- en zaterdagavond een glas wijn. Dit jaar ga ik voor eens en voor altijd stoppen met roken. Gisteren heb ik mijn laatste sigaret opgerookt.”

Yvon (48): “Mijn leven is een gekkenhuis. Ik werk vijf dagen per week op een notariskantoor, ben moeder van een puberende tweeling en zorg voor mijn zieke schoonmoeder. Waar ik vroeger toen ik klein was vooral dingen moest laten van mijn ouders, zoals bijvoorbeeld het eten van snoep, kies ik er nu actief voor om mezelf tijdens de vastendagen iets te gunnen. Niet in de vorm van iets lekkers of nieuwe kleren, maar in de vorm van een kwartiertje meditatie. Een sobere keuze, al zeg ik het zelf, maar hopelijk iets wat me gaat helpen om mijn leven iets meer in banen te leiden. Ik heb verschillende meditatie-apps gedownload en ik ga met goede moed van start.”

Stephanie (32): “Ik heb zo’n intense hekel aan mensen die de hele tijd op hun mobiele telefoon zitten. En het erge is, ik ben zelf ook veranderd in een persoon die de behoefte heeft om iedere vijf minuten Facebook of WhatsApp te checken. Het wordt ook steeds erger, want iedere keer ontdek ik weer een nieuwe verslavende app. Deze vasten wil ik minderen met mijn mobiele telefoongebruik. Al mijn groepsapps zet ik op stil en Facebook, Instagram en Snapchat verwijder ik van mijn telefoon. Ik wil ook écht minderen met mijn telefoongebruik, dus ik hoop dat dit gaat werken.”

Hanneke (40): “De vastentijd is voor mij een goede dieetperiode. Ik heb net flink carnaval gevierd in Tilburg, waar ik vandaan kom, maar nu is het tijd om weer even rustig aan te gaan doen. Ik ga iedere dag beginnen met een smoothie voor het ontbijt en de alcohol laat ik staan. Voor de lunch wil ik een salade of soep eten en ’s avonds slechts een sobere maaltijd, zonder vlees. Door het jaar heen eet ik gewoon écht teveel en tijdens deze vasten wil ik afremmen en weer bewuster worden van wat ik in mijn mond stop.”

Dominique (41): “Als lerares van groep 8 heb ik het ontzettend druk, iedere dag weer. Steeds vaker merk ik dat het erbij inschiet om af te spreken met mijn vriendinnen. Op zich logisch als je werkt én thuis ook nog een man en kinderen hebt, maar ik mis het zo ontzettend om gewoon te kletsen met mijn vriendinnen. Ik ben een rijk mens, want ik kan mijn vrienden op meerdere handen tellen. Maar echt spreken doe ik ze niet zoveel. Daarom wil ik tijdens de vastentijd iedere dag een van mijn vriendinnen opbellen, gewoon om een halfuurtje te kletsen. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan de mensen die je liefhebt.”

Beeld: iStock.