Iedereen kent wel zo’n geluksvogel die alles eet wat los en vast zit en toch slank is. “Ik heb gewoon een snelle stofwisseling” kan het excuus dan zijn. Toch betekent dat niet dat mensen met een traag metabolisme automatisch pech hebben: er is iets aan te doen. Met deze 6 trucjes versnel je heel makkelijk je eigen stofwisseling.

Als je gezegend bent met een snelle stofwisseling, is je verbranding hoger. Alles wat je eet, wordt dan in hoog tempo verwerkt. Hierdoor heb je het vaak warm, voel je je actief en alert en heb je vaak honger, ook als je regelmatig eet. Mensen met een trage stofwisseling hebben het juist vaak koud, omdat hun voedingsstoffen langzaam worden omgezet in warmte en energie. Zij hebben juist weinig honger en – dit misschien wel het grootste nadeel – hebben meer kans op gewichtstoename. Gelukkig hebben we de snelheid van onze stofwisseling voor een groot deel zélf in de hand.

1. Eet het juiste ontbijt

Het maakt niet uit hoe groot je ontbijt is, als je de juiste producten maar kiest en het ontbijt niet overslaat. Het ontbijt brengt de stofwisseling op gang en volgens een Amerikaanse studie versnelt het je stofwisseling, mits je producten kiest die de juiste voedingsstoffen bevatten. Zo wordt aangeraden om geen suikers bij het ontbijt te eten, maar juist wat meer eiwitten, vet en koolhydraten. Een goed voorbeeld van zo’n ontbijt is een avocado gevuld met een eitje.

2. Slaap voldoende

Een erg spannende tip is het niet, maar effectief is ‘ie wel. Een goede nachtrust zorgt ervoor dat je brein je stofwisseling op de juiste manier aanstuurt. Als je structureel weinig slaapt kan dit ervoor zorgen dat je biologische klok in de war raakt en hierdoor je stofwisseling verslapt. Een korte nachtrust beïnvloedt twee hormonen die eetlust opwekken, blijkt uit een studie van de universiteiten van Stanfort en Wisconsin. Andere studies wijzen erop dat mensen die structureel een slaaptekort hebben zwaarder zijn dan mensen die altijd voldoende slaap hebben. Ga dus voortaan op tijd onder de wol: een kleine moeite met een groots effect.

3. Eet tussendoortjes

En dan niet in de vorm van chips of chocola, maar kies voor magere kwark met vruchten of een handje noten. Hierdoor heb je vlak voor de hoofdmaaltijden minder honger waardoor je minder én meer verdeeld over de dag eet. Op die manier houd je je motor op gang. Je verbranding blijft dan hoog en je suikerspiegel blijft stabiel, waardoor je geen last hebt van zoete trek, een middagdip of een futloos gevoel. Win win!

In deze video vertelt Libelle’s voedingsdeskundige Wendy welke tussendoortjes je het beste kan kiezen.

Tekst loopt door onder de video.

4. Eet vezels

Dat heerlijke bruine brood van de bakker hoef je echt niet te laten liggen als je je verbranding op peil wil houden. Onderzoeker Tanya Zuckerbrot vertelt aan Fox News dat vezels op twee manieren goed voor je zijn: ze zorgen dat je langer vol zit en ze zijn moeilijker verteerbaar dan andere voedingsstoffen. Je lichaam moet daardoor extra veel moeite doen om de vezels te verwerken, waardoor je meer calorieën verbrandt dan wanneer je andere voedingsstoffen eet. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat je makkelijker afvalt met één simpele verandering in je dieet (zoals het het eten van meer vezels) dan wanneer je een complex dieet volgt.

5. Doe aan krachttraining

Met cardio, dus hardlopen, fietsen en wandelen, verbrand je tijdens de beweging meer calorieën dan tijdens krachttraining. Maar: door spieren te kweken, verhoog je je ruststofwisseling. Want spieren verbruiken veel energie. De ontwikkeling van spierweefsel zorgt ervoor dat je sneller vet verliest, omdat spieren in rust meer calorieën verbranden dan vetweefsel. Hierdoor verbrand je tot 15 uur ná de oefeningen nog calorieën, zelfs in als je helemaal niets aan het doen bent! In onderstaande video laat personal trainer Sander een paar voorbeelden van zulke oefeningen zien, die je heel makkelijk thuis kan doen.

6. Drink een extra glas water

Volgens een onderzoek aan de Universiteit van Oxford zorgt het drinken van water ervoor dat je stofwisseling met 30 procent toeneemt. Daarnaast zit je sneller vol wanneer je voor het eten een paar glazen water drinkt en kan het dus helpen als je wilt afvallen. Ook wijzen studies uit dat we dorst vaak verwarren voor honger, omdat onze hersenen dezelfde signalen voor honger en dorst afgeven. Als je honger hebt, drink dan eerst een groot glas water. Als je een kwartiertje daarna nog steeds honger hebt, is het toch echt tijd voor een tussendoortje.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Fit 40+: zó krijg je strakke benen en billen

Bron: Annals of Internal Medicine, Byrdie, InfoNu, Verantwoord Afvallen, Zilveren Kruis Beeld: iStock