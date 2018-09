6 theesoorten die heel goed zijn voor je lichaam

Met een grote kop thee op de bank is natuurlijk een echt geniet momentje. Maar wist je ook dat sommige theesoorten heel goed voor je lichaam kunnen zijn?

Een echte win-winsituatie lijkt ons. Maar welke theesoort moet je nu waarvoor drinken?

1. Groene thee

Deze kon je waarschijnlijk stiekem al raden. Toch is deze theesoort waardig om bovenaan te zetten, want het is toch echt de allergezondste. Groene thee werkt ontstekingsremmend, werkt tegen virussen, doodt bacteriën, helpt tegen veroudering en zelfs tegen het ontstaan van kanker. Daarnaast kan het stress en vermoeidheid verminderen, is het goed voor het geheugen én helpt het bij afvallen.

2. Rozenbottel thee

Koutje gevat? Dan kun je beter maar snel op de bank ploffen met een mok rozenbottel thee. Deze theesoort bevat namelijk veel vitamine C en verschillende antioxidanten. Ook wanneer je een blaasontsteking hebt is het drinken van en paar kopjes rozenbottel thee verstandig. Het helpt de blaas te reinigen en slechte bacteriën weg te spoelen.

3. Kamillethee

Eigenlijk niet eens een échte theesoort, maar een kruidenthee. Maar wel eentje die je kan helpen om heerlijk te gaan slapen. Kamillethee werkt namelijk als kalmeringsmiddel en helpt je zenuwstelsel te kalmeren (dus ook handig voor een eerste afspraakje!). Deze natuurlijke spierontspanner werkt daarnaast ook tegen migraine. Maar let wel: drink deze theesoort met mate, meldt het Voedingscentrum.

4. Oolong thee

Oolong thee is een halfgeoxideerde thee en ligt dus een beetje tussen groene en zwarte thee in. Het is daarom aannemelijk dat de gezondheidseffecten voor zwarte en groene thee gelden voor Oolong thee. Ook is het drinken van oolong thee goed voor hart- en bloedvaten, dit komt vooral doordat deze thee rijk is aan mineralen waaronder calcium, magnesium en kalium.

5. Muntthee

Vaak last van verstoppingen in de darmen? Dan is muntthee je nieuwe vriend. Eentje die onwijs goed is voor de spijsvertering en als extraatje is deze theesoort ook nog eens goed voor de luchtwegen.

6. Zwarte thee

Zwarte thee, dus ook theeën als aardbei, bosvruchten en Earl Grey, verhoogt de bloedtoevoer naar je hersenen en verhoogt daarmee dus ook je concentratie en focus. Daarnaast laat het de plakkerige substantie op je tanden (zoveel mogelijk) verdwijnen, waardoor je minder snel gaatjes krijgt.

Bron: voedingscentrum.nl, optimalegezondheid.com. Beeld: iStock